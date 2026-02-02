Владелица салона красоты в Нижнем Новгороде заказала убийство блогерши

В Нижнем Новгороде владелица салона красоты решила заказать убийство блогерши, передает Telegram-канал «112». Поводом для этого послужила проверка, которую та провела в ее заведении.

Как сообщается, недовольная хозяйка через свою подругу нашла наемного убийцу для расправы над девушкой. Однако этот преступный план не был осуществлен.

Все трое участников схемы были задержаны правоохранительными органами. В настоящее время им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и содержания в СИЗО.

