02 февраля 2026 в 23:19

Владелица салона красоты в Нижнем Новгороде заказала убийство блогерши

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Нижнем Новгороде владелица салона красоты решила заказать убийство блогерши, передает Telegram-канал «112». Поводом для этого послужила проверка, которую та провела в ее заведении.

Как сообщается, недовольная хозяйка через свою подругу нашла наемного убийцу для расправы над девушкой. Однако этот преступный план не был осуществлен.

Все трое участников схемы были задержаны правоохранительными органами. В настоящее время им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и содержания в СИЗО.

Ранее в Ставропольском крае задержали мужчину за убийство 17-летней девушки, совершенное 28 лет назад. По данным МВД, в 1997 году он познакомился с жертвой, пригласил ее в квартиру знакомого и во время конфликта задушил.

Также стало известно, что житель Оренбургской области предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании и убийстве шести женщин спустя 17 лет. По версии следствия, жертв он лишал жизни с помощью веревки и газового ключа.

Кроме того, в Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины, тело которой нашли в диване в феврале 2005 года. Личность обвиняемого установили после повторной дактилоскопической экспертизы.

