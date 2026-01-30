Жителя Ставрополья задержали по ДНК за убийство девушки 28-летней давности

В Ставропольском крае задержали мужчину за убийство 17-летней девушки, совершенное 28 лет назад, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. По данным ведомства, в 1997 году он познакомился с жертвой, пригласил ее в квартиру знакомого и во время конфликта задушил.

Чтобы скрыть содеянное, он завернул тело в одеяло и вывез в район Старомарьевского шоссе. Пострадавшую позже нашли в траве у промышленного объекта. Преступление долгое время оставалось нераскрытым.

Эксперты МВД выявили на одежде погибшей ДНК-профиль преступнила, поставили его на учет и сопоставили с базой. В 2025 году следователи СК и оперативники установили личность предполагаемого убийцы. 51-летний задержанный признался в убийстве.

