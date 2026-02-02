Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 18:38

Спрятавшего в диван тело убитой женщины в 2005 году москвича задержали

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины, тело которой нашли в диване в феврале 2005 года, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. Личность обвиняемого установили после повторной дактилоскопической экспертизы.

Установление его личности и местонахождения стало возможным в ходе работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет, — отметила Волк.

По версии следствия, в день убийства задержанный пришел в квартиру вместе со знакомым. Хозяин ушел, а гость поругался с его матерью. Он ударил женщину ножом, после этого мужчина спрятал тело в диван и еще какое-то время продолжал пить, а потом ушел из квартиры.

Ранее в Ставропольском крае задержали мужчину за убийство 17-летней девушки, совершенное 28 лет назад. По данным МВД, в 1997 году он познакомился с жертвой, пригласил ее в квартиру знакомого и во время конфликта задушил.

Также стало известно, что житель Оренбургской области предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании и убийстве шести женщин спустя 17 лет. По версии следствия, жертв он лишал жизни с помощью веревки и газового ключа.

Москва
женщины
убийства
задержания
МВД
Ирина Волк
