Дебошир из Испании забрался на самолет и устроил пляски Мужчина в Испании устроил танцы на самолете

Мужчина проник на взлетно-посадочную полосу в Испании, забрался на самолет Airbus A320 и устроил танцы, передает Telegram-канал SHOT. По данным журналистов, история произошла в аэропорту города Манисес.

Борт должен был отправляться с минуты на минуту, когда неизвестный гражданин залез по трапу на верхнюю часть воздушного судна. Работники авиагавани и полицейские требовали спуститься и пройти с ними, однако дебошир отказывался, бегал туда-сюда, плясал, прихлебывал из банки с пивом и плевался в оппонентов. Весь инцидент занял всего десять минут, но отправку в итоге задержали на два с половиной часа.

Ранее полуголый мужчина на рейсе Нячанг — Бангкок устроил хаос на борту, самолету пришлось совершить вынужденную посадку. Во время полета мужчина внезапно вскочил, начал странно вести себя, снял одежду и бегал по салону, крича и споря со стюардессами. Очевидцы сообщили, что пассажир угрожал экипажу и заявил о намерении выпрыгнуть из самолета. Рейс пришлось прервать, а после посадки мужчина попытался скрыться, но был задержан полицией.