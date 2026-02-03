Отъезд из РФ, два Больших шлема: как живет теннисистка Елена Рыбакина

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выиграла свой второй турнир Большого шлема в карьере. В финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) она обыграла белоруску Арину Соболенко. Чем известна Рыбакина, почему спортсменка не выступает за Россию, кому обязана своим успехом — в материале NEWS.ru.

Чем известна теннисистка Рыбакина

Рыбакина родилась в Москве 17 июня 1999 года. В детстве она вместе с сестрой Анной занималась спортивной гимнастикой и фигурным катанием. В шесть лет тренеры сказали, что из-за высокого роста Елене не удастся стать профессиональной спортсменкой, и отец Андрей отвел девочек в секцию тенниса.

В 2015 году Рыбакина вышла в финал чемпионата Европы до 16 лет, а в 2016-м — в решающую стадию крупного парного турнира в Милане. Лучшим сезоном для Елены по юниорам стал 2017-й: она дошла до двух полуфиналов на Больших шлемах, а также выиграла миланский турнир в одиночном разряде.

Первый грандиозный успех пришел к Рыбакиной в 2022 году на Уимблдоне. В полуфинале она обыграла экс первую ракетку мира Симону Халеп из Румынии со счетом 6:3, 6:3. В решающем матче соперницей Рыбакиной стала второй номер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Онс Жабер из Туниса (6:2, 4:6, 7:6). Елена победила и стала первой теннисисткой из Казахстана, выигравшей турнир Большого шлема.

В 2023-м она впервые вошла в топ-3. Рыбакина дважды подряд обыграла лидера мирового рейтинга Арину Соболенко из Белоруссии: в конце 2025-го — в финале Итогового турнира, а в начале 2026-го — в решающем матче на Australian Open (6:4, 4:6, 6:4). По итогам турнира Рыбакина снова вернулась на третью строчку. Елена 12 раз побеждала на турнирах WTA.

«Спасибо Australian Open за любовь, энергию и незабываемые воспоминания. Спасибо всем, кто поддерживал меня на этом пути, — я безмерно благодарна за этот момент. Мечты не тают под давлением», — написала Рыбакина на своей странице в социальных сетях после победы.

Елена Рыбакина приветствует Симону Халеп на Уимблдонском теннисном чемпионате в Лондоне, Великобритания, 7 июля 2022 г. Фото: Shi Tang/XinHua/Global Look Press

Почему Рыбакина не выступает за Россию

Рыбакина привлекла внимание общественности на Кубке Кремля — 2018, где прошла квалификацию и дала бой опытной Ирине-Камелии Бегу из Румынии. На следующем турнире в Санкт-Петербурге теннисистка обыграла швейцарку Тимеа Бачински, француженку Каролин Гарсию и заслужила комплимент от вице-президента Федерации тенниса России (ФТР), экс первой ракетки мира Евгения Кафельникова, который написал в соцсетях: «Лена Рыбакина — запомните это имя».

Через полгода стало известно, что теннисистка начала выступать за Казахстан. По словам отца Рыбакиной, Елене не удалось получить необходимую поддержку в России — было довольно скромное финансирование.

«В какой-то момент федерация прислала мне контракт для Лены. Но посмотрел на него — и стало грустно. Суть контракта выражена в известной крылатой фразе: „Денег нет, но вы держитесь“», — заявлял Рыбакин.

Елена подтвердила эту информацию в 2020 году.

«Конечно, Казахстан меня поддерживает, помогает, в том числе финансово. Закрыта ли история с Россией? Я, честно говоря, об этом не думала. В принципе, я хотела бы представлять Казахстан в дальнейшем, так как мне помогли в достаточно трудный период. Не знаю, как сложится дальше», — заявляла Рыбакина.

После своей победы на Уимблдоне она заявила, что даже не думала о возможности сыграть во второй неделе турнира.

«Выиграть этот турнир — просто потрясающе! Не могу подобрать слов, чтобы описать, насколько я счастлива. Для меня большая честь выступать перед королевской ложей. Я бы не была здесь, если бы не моя команда. Благодарю президента Федерации тенниса Казахстана за поддержку во время матчей. Очень жаль, что родители не смогли приехать, без них меня бы здесь не было. Зато смогла приехать сестра», — говорила Рыбакина во время церемонии награждения.

Кто помог Рыбакиной стать известной теннисисткой

Перед решающим матчем на Australian Open комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель в своем Telegram-канале рассказал, что в 2000-е годы работал на телеканале «НТВ-Плюс» вместе с отцом Елены.

Елена Рыбакина на финале турнира Australian Open, Мельбурн, 31 января 2026 г. Фото: Sport Psnewz/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Мы с Андреем очень часто оказывались на так называемых развозах. 40 минут дороги до дома я все время выслушивал рассказы о том, как трудно быть теннисным папой, как трудно растить ребенка, платить за его тренировки и турниры, как это все тяжело. А шансов, что это во что-то выльется серьезное, очень мало. Но вот он был этим увлечен. Он жертвовал буквально всем. Произошла абсолютная сказка. Андрей — это человек среди тысяч теннисных пап, который смог пробить эту стену. Все эти страдания привели к грандиозному успеху. Безумно рад за Андрея, за эти теплые воспоминания. Это крутая история», — сказал Журавель.

О личной жизни Рыбакиной мало известно. У девушки есть собака породы бигль по кличке Мулиа. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) Елена часто выкладывает фотографии с соревнований.

Каковы сильные стороны теннисистки Рыбакиной

Перед финалом Australian Open теннисистка, олимпийская чемпионка Елена Веснина заявила NEWS.ru, что Рыбакина доставит проблемы Соболенко. Она считает, что у спортсменок схожий стиль. По мнению Весниной, Рыбакина может добиться больших успехов в этом сезоне.

«В этом сезоне у Рыбакиной есть все шансы. Ее игра крайне неудобна для соперниц. Также у Елены одна из сильнейших подач в туре, что доставляет проблемы многим», — сказала Веснина.

Кафельников после победы Елены на Australian Open отметил ее физическую форму.

«Рыбакина сейчас находится в очень хорошей форме. Она этим матчем доказала, что вполне заслуженно выиграла этот титул», — заявил «Чемпионату» Кафельников.

Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев назвал победу Рыбакиной на Australian Open историческим достижением для всей страны.

Елена Рыбакина Фото: Hu Jingchen/XinHua/Global Look Press

«Конечно, чемпионство Рыбакиной придаст дополнительный толчок и импульс дальнейшему динамичному развитию тенниса в нашей стране. Столько детей уже занимаются, столько любителей, теннисных центров. Но даже так мест не остается, везде очереди. Что происходило в 2022 году, когда Лена выиграла Уимблдон? Все детишки побежали в теннисный центр. Каждый успех — новая волна популярности тенниса в Казахстане. И вот что будет твориться сейчас… Я даже не представляю, это будет просто взрыв! Мы должны быстро строить новые центры», — заявил «Чемпионату» Доскараев.

Читайте также:

Провал в «Динамо», конфликт с Дзюбой, пять детей: как живет Валерий Карпин

Скоро забьет 1000 шайб! Овечкин идет за вторым рекордом Гретцки в НХЛ

Удивил Америку, взорвал НБА: русский баскетболист Демин покоряет Штаты

Олимпиада-2026: кто из россиян поедет в Италию, у кого есть шансы на золото

«Наши в тренде»: Энберт о Петросян, Гуменнике, Валиевой и конкурентах на ОИ