Отомстили украинке: Соболенко и Рыбакина сыграют в финале Australian Open

Выступающая за Казахстан россиянка Елена Рыбакина вышла в финал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Ее соперницей станет первая ракетка мира из Белоруссии Арина Соболенко, которая в полуфинале выбила украинку Элину Свитолину. Кто является фаворитом решающего матча — в материале NEWS.ru.

Как Соболенко обыграла Свитолину в полуфинале Australian Open

До матча с Соболенко Свитолина дважды подряд обыграла теннисисток из России. В 1/16 финала она оказалась сильнее Дианы Шнайдер (7:6, 6:3), а в 1/8 выбила Мирру Андрееву (6:2, 6:4). Однако в борьбе за выход в финал Свитолина не доставила Соболенко практически никаких проблем. С самого старта Арина захватила игровое преимущество. Небольшой спад случился лишь в начале второго сета, когда она проиграла свою подачу, но в дальнейшем выправила ситуацию и спокойно прошла в финал — 6:2, 6:3.

В начале первого сета судья на вышке Луиза Аземар Энгзелл из Швеции приняла решение отобрать очко у Соболенко из-за протяжного крика. Звук, который издала после удара Соболенко, был расценен как помеха. Белоруска потребовала пересмотреть решение, но оно осталось в силе. В конце матча Свитолина в очередной раз отказалась пожимать руку своей сопернице. Вероятно, это связано с запретом от Национального комитета Украины (НОК).

После матча Соболенко объяснила момент с лишением очка. Арина уверена, что решение судьи было ошибочным.

«Со мной такого никогда не случалось, тем более из-за моих возгласов. Я просто выдыхала. Мяч был глубоким, отскок получился неудобным, все произошло из-за тайминга. Это было естественно, но судья зафиксировала помеху, и я подумала: „Что вообще происходит?“ Думаю, она ошиблась, но ладно. Меня это действительно взбесило — я стала действовать агрессивнее. Я была недовольна решением судьи, но это дало мне энергию и помогло выиграть тот гейм. Если такое еще повторится — пусть, мне это только на руку», — сказала Соболенко.

Арина Соболенко Фото: Hu Jingchen/XinHua/Global Look Press

Кого Рыбакина обыграла в полуфинале Australian Open

Рыбакина с первой попытки взяла подачу Пегулы на старте матча, что немного облегчило ее дальнейшую задачу. Во второй партии, ведя с брейком, Елена начала нервничать. Сначала она не реализовала три матчбола на приеме, затем проиграла свою подачу. Сделав еще один брейк, Рыбакина второй раз не смогла подать навстречу. На тай-брейке удача была на стороне Елены — 6:3, 7:6.

Почему Рыбакина не выступает за Россию

Рыбакина привлекла внимание общественности на Кубке Кремля — 2018, где прошла квалификацию и дала бой опытной Ирине-Камелии Бегу из Румынии. На следующем турнире в Санкт-Петербурге теннисистка обыграла швейцарку Тимеа Бачински, француженку Каролин Гарсию и заслужила комплимент от вице-президента Федерации тенниса России (ФТР), экс первой ракетки мира Евгения Кафельникова, который написал в соцсетях: «Лена Рыбакина — запомните это имя».

Через полгода стало известно, что теннисистка начала выступать за Казахстан. По словам отца Рыбакиной Андрея, Елене не удалось получить необходимую поддержку в России — было довольно скромное финансирование.

«В какой-то момент федерация прислала мне контракт для Лены. Но посмотрел на него — и стало грустно. Суть контракта выражена в известной крылатой фразе: „Денег нет, но вы держитесь“», — заявлял Рыбакин.

Елена подтвердила эту информацию в 2020 году.

«Конечно, Казахстан меня поддерживает, помогает, в том числе финансово. Закрыта ли история с Россией? Я, честно говоря, об этом не думала. В принципе, я хотела бы представлять Казахстан в дальнейшем, так как мне помогли в достаточно трудный период. Не знаю, как сложится дальше», — заявляла Рыбакина.

Елена Рыбакина Фото: Wang Shen/XinHua/Global Look Press

В этом же году Елена забралась в топ-20, в 2022-м — выиграла Уимблдон, обыграв на тот момент двух лучших теннисисток мира — Симону Халеп из Румынии и Онс Жабер из Туниса. Наивысшая позиция в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) — третья (сейчас — пятая, после завершения Australian Open поднимется на третью).

«Я не думала, что буду играть на второй неделе Уимблдона. Выиграть этот турнир — просто потрясающе! Не могу подобрать слов, чтобы описать, насколько я счастлива. Для меня большая честь выступать перед королевской ложей. Я бы не была здесь, если бы не моя команда. Благодарю президента Федерации тенниса Казахстана за поддержку во время матчей. Очень жаль, что родители не смогли приехать, без них меня бы здесь не было. Зато смогла приехать сестра», — говорила Рыбакина во время церемонии награждения.

Как Соболенко стала первой ракеткой мира

С конца октября 2024 года Соболенко неизменно занимает первую строчку рейтинга WTA , имея почти три тысячи очков отрыва от идущей второй полячки Иги Швентек. В последнее время Арина активна не только на корте: она снимает рилсы с известными теннисистами, например австралийцем Ником Кирьосом, против которого в конце декабря 2025-го играла в «Битве полов». Неделю назад Соболенко стала амбассадором итальянского дома моды Gucci.

На счету Арины четыре победы на «Больших шлемах» в одиночном разряде и две — в парном. Она выиграла 28 турниров WTA. Соболенко стала пятой теннисисткой в истории, которая заработала более $40 млн (3 млрд 25,2 млн рублей) призовых.

Чего ждать от финала Соболенко — Рыбакина

Перед решающим поединком спортсменки комплиментарно высказались друг о друге. Соболенко отметила сильные стороны Рыбакиной, а также назвала ее невероятной теннисисткой.

«У нее тяжелые, глубокие, плоские удары, против таких нелегко. У нас с ней богатая история, она невероятная теннисистка, мы с ней провели много отличных битв, много финалов. С нетерпением жду того, чтобы противостоять ее мощи», — сказала Соболенко.

Арина Соболенко и Елена Рыбакина Фото: MAGO/Juergen Hasenkopf/Global Look Press

Рыбакина вспомнила финал Australian Open 2023, когда Арина обыграла ее в трех сетах и впервые завоевала трофей на «Больших шлемах».

«Это был отличный матч, настоящая борьба. Думаю, в конце она была немного лучше. Она абсолютно заслуженно выиграла тот матч. Хочу получить удовольствие от финала — это точно. Надеюсь, что буду подавать лучше, чем сегодня, и это мне поможет. Я очень рада, что сыграю в этом финале», — сказала Рыбакина.

Теннисистки встречались между собой 16 раз: девять матчей остались за Соболенко, семь — за Рыбакиной. Последняя их игра в финале Итогового турнира WTA 2025 года завершилась победой Елены со счетом 6:3, 7:6.

Рыбакина доставит проблемы Соболенко в финале Australian Open, заявила NEWS.ru теннисистка олимпийская чемпионка Елена Веснина. Она считает, что Соболенко может столкнуться с трудностями на корте из-за схожего атакующего стиля соперницы. Веснина отметила подачу Рыбакиной как одну из сильнейших в туре, а шансы теннисисток в финале назвала равными.

«У Елены есть все шансы, потому что ее игра крайне неудобная для Соболенко. Арина не любит играть с бьющими теннисистками, такими же, как она, которые забирают у нее время, заставляют обороняться. Она не очень хорошо обороняется, сама любит диктовать условия и играть первым темпом», — сказала Веснина.

Женский финал Australian Open состоится 31 января. Начало в 11:30 мск.

