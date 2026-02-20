Эффективные действия российской Объединенной группировки войск привели к серьезному снижению боевого потенциала ВСУ, заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба – первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской газете «Красная звезда». По его словам, российские военные «нарастили интенсивность ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами» по объектам противника.

В целом за счет успешных действий Объединенной группировки войск значительно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил, — сказал Рудской.

Ранее он отметил, что стратегическая инициатива в зоне спецоперации перешла к Вооруженным силам РФ в 2025 году. Это произошло уже окончательно, подчеркнул Рудской.

До этого стало известно, что российским штурмовикам благодаря проявленной в критической ситуации находчивости удалось захватить в плен двух военнослужащих ВСУ в Днепропетровской области. Как рассказал пулеметчик с позывным Мина, бойцы ВС РФ заставили противника поверить, что он окружен.