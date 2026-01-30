Ошибка ценой 28 жизней: почему разбился самолет с фигуристами из РФ и США

Ровно год назад 28 американских фигуристов, тренеров и членов их семей погибли в авиакатастрофе в Вашингтоне. Среди них были чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, советская спортсменка Инна Волянская и наставник Александр Кирсанов. Что стало причиной трагедии — в материале NEWS.ru.

Как произошла авиакатастрофа с американскими фигуристами

В ночь на 30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку. Трагедия произошла в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана. На борту лайнера находилось 60 пассажиров, среди них — фигуристы сборной США и бывшие российские тренеры. В авиакатастрофе погибли Шишкова, Наумов, Волянская и Кирсанов. Всего жертвами авиакатастрофы стали 28 спортсменов, тренеры и члены их семей. В их числе фигуристы сборной США Анджела Янг, Шон Кей, Бриэль Байер, Кори Хайнос, Эдвард Чжоу, Эверли и Алидия Ливингстон, Франко Апарисио, Джинна Хан, Оливия Тер и Спенсер Лейн. Погибших похоронили в Бостоне.

Список жертв мог быть больше, но заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявляла, что на борту разбившегося самолета не было ее учеников Энтони Пономаренко и Аннабель Морозов. Также не полетели на лайнере Алиса Ефимова и Михаил Митрофанов. Они вернулись из Уичито 27 января. Фигурист Антон Спиридонов заявил, что сына Шишковой и Наумова Максима Наумова не было на борту самолета.

«Меня не было на рейсе. Люди, которых я знал, думаю, были. Максима Наумова не было на борту, он улетел из Уичито в понедельник. Он был в аэропорту вместе со мной, проходил через охрану в одно и то же время. А его родители, возможно, были», — сказал Спиридонов.

В предварительных списках погибших была выступающая за США канадская фигуристка Кристина Каррейра, однако после авиакатастрофы она вышла на связь. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) спортсменка сделала репост новости о трагедии и поставила эмодзи в виде разбитого сердца. Нижегородский фигурист Данила Савельев не был на разбившемся в США лайнере. Он улетел на другом самолете за несколько дней до трагедии.

Фото: Petty Officer 1st Class Brandon/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что известно о погибших в авиакатастрофе выходцах из РФ

Наумов и Шишкова тренировалась под руководством Людмилы Великовой. Хореографами фигуристов были Наталья Печерская и Александр Степин. В 1994 году Наумов и Шишкова стали чемпионами мира в парном катании в японском городе Тиба. На Олимпиаде в Лиллехаммере пара осталась без медалей и заняла четвертое место. На счету дуэта также бронза и серебро чемпионатов мира в Праге и Бирмингеме, четыре бронзовые и одна серебряная медали европейских первенств.

В 1995 году Наумов и Шишкова поженились в Санкт-Петербурге. В 1998-м они не попали в состав олимпийской сборной России и приняли решение о завершении карьеры. Супруги переехали в США и занялись тренерской деятельностью — более 20 лет они воспитывали там чемпионов. Среди их учеников есть призеры страны в парах — Кэтрин Оршер и Гаррет Лукаш. В 2001-м у Наумова и Шишковой родился сын Максим. Он пошел по стопам родителей и тоже стал фигуристом.

Волянская выступала в 1980-е годы в паре с Валерием Спиридоновым, однако многие запомнили ее по ледовым шоу Тарасовой. Ее артистизм, грация и абсолютная самоотдача покоряли зрителей. Тарасова называла Инну своей любимой ученицей и была крестной матерью ее дочери. Также она отмечала, что Волянская обладала «непоколебимой волей» и была «партнершей от Бога». В 1990-х годах Волянская уехала в США, а в 2002-м начала тренерскую карьеру и работала в Вирджинии.

В 1990-х и 2000-х Кирсанов выступал за Азербайджан и США. В 2004 году он завершил карьеру и начал тренировать американских юниоров в Довере (штат Делавэр).

Евгения Шишкова и Вадим Наумов Фото: IMAGO/imago-images.de/Global Look Press

Как в России отреагировали на гибель фигуристов

Тренер Наумова и Шишковой Людмила Великова была в шоке от трагедии.

«Не знаю, что говорить. Это кошмар. Молодые, талантливые, замечательные ребята, настоящие друзья», — поделилась она с NEWS.ru.

Олимпийский чемпион и тренер Александр Зайцев в беседе с NEWS.ru назвал Наумова и Шишкову не только отличными спортсменами, но и хорошими ребятами. Он рассказал, что они давно работали в США.

«Это очень большое горе, потому что ребята очень хорошие и были хорошими спортсменами. Очень жаль», — сказал Зайцев.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала NEWS.ru, что сталкивалась с Наумовым и Шишковой на показательных выступлениях. Фигуристка назвала кошмаром новость о гибели спортсменов.

«Господи, какой кошмар. Вы знаете, мне сложно что-то сказать. Я знаю, что они были замечательными спортсменами. Были, потому что закончили карьеру. Они много лет живут и тренируют в Америке», — заявила Бестемьянова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Мы, к сожалению, видим, что эти печальные данные подтверждаются. Там были и другие наши сограждане. Плохие новости сегодня из Вашингтона», — заявил Песков.

Наталья Бестемьянова Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Как фигурист Наумов почтил память погибших родителей на чемпионате США

На чемпионате США 2026 года Наумов впервые в карьере попал в число призеров. Во время ожидания оценок в зоне «кисс энд край» он держал в руках фотографию погибших родителей и едва сдерживал слезы. Во время предыдущих соревнований спортсмен стабильно занимал четвертую строчку (2023, 2024, 2025), а на этом первенстве занял третье место. На пресс-конференции Наумов упомянул мать с отцом.

«Всю мою жизнь мы часто обсуждали это. Говорили о том, как много это значит для нас и насколько Олимпиада важна для нашей семьи. Я сразу же вспомнил о родителях. Очень хотел бы, чтобы они были здесь и мы пережили все это вместе. Но я ощущаю их присутствие, они со мной», — сказал Наумов.

Что стало причиной катастрофы с фигуристами

Глава Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) Дженнифер Хоменди заявила Washington Post, что крушение самолета Bombardier CRJ700 в аэропорту Вашингтона произошло из-за действий диспетчеров. Следователи пришли к выводу, что несчастный случай можно было предотвратить, но сотрудники авиагавани из-за загруженности допустили ошибку, прокладывая маршрут военного вертолета. Это привело к его столкновению с лайнером.

Фото: Xinhua/Hu Yousong/Global Look Press

«Этого вертолетного маршрута там вообще не должно было быть», — сказала Хоменди.

По данным Washington Post, в ходе следствия подтвердились неверные действия армии США. Как пишет издание, пилотов не проинформировали о возможных погрешностях данных по высоте. Кроме того, в Федеральном управлении гражданской авиации (FAA) отметили, что военные летчики не прошли подготовку к полетам в условиях перегруженного воздушного пространства. Также выяснилось, что один диспетчер одновременно сопровождал полеты пяти вертолетов и шести самолетов. Расследование показало, что он проработал свыше пяти часов без смены и поддержки коллег. Предупреждения о возможном столкновении прозвучали девять раз за 18 минут до крушения.

Хоменди утверждает, что трагедию можно было избежать, если бы все воздушные судна были обязаны транслировать свое местоположение и получать информацию о других судах в небе. Вместе с этим следствие настаивает на том, что карты FAA не содержали четких данных по маршруту вертолета, а само ведомство не вело учет ошибок в вертолетных маршрутах.

