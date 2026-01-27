Удивил Америку, взорвал НБА: русский баскетболист Демин покоряет Штаты

Егор Демин из «Бруклин Нетс» приглашен на Матч восходящих звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Как россиянин покоряет североамериканскую лигу — в материале NEWS.ru.

Чем известен баскетболист Демин

Демин родился 3 марта 2006 года в Москве в спортивной семье. Его родители занимались баскетболом, а отец выступал на профессиональном уровне за «Химки» и «Урал-Грейт». До 15 лет Демин занимался в спортивной школе олимпийского резерва «Тринта». В 2021-м Егор разослал видеоролик со своими выступлениями в европейские клубы, после чего получил шесть приглашений. Он выбрал испанский «Реал Мадрид», к которому присоединился в сентябре того же года.

В 2021-м Демин участвовал в Европейском турнире претендентов ФИБА для игроков до 16 лет в составе сборной России. Егор произвел большое впечатление на журналиста крупного американского канала ESPN Майка Шмитца. Он описал россиянина как одного из лучших долгосрочных игроков, которых видел за границей. Среди качеств Демина он выделил чувство игры и зрелость, которые редко можно увидеть у баскетболистов его возраста. Также Шмитц сравнил Егора со звездой НБА Лукой Дончичем из Словении, который также начинал карьеру в «Реале» и заявил о себе в юности.

Как Демин выступал за мадридский «Реал»

В 2022 году Демин вместе с командой выиграл чемпионат Испании по баскетболу среди кадетов. В среднем за матч россиянин набирал 17,3 очка и делал 4,3 подбора. Следующие два сезона Егор провел в юношеской и молодежной командах. В 2023-м Демин стал чемпионом юниорской Евролиги в своей возрастной категории. Еще не достигнув совершеннолетия, Егор получил приглашение в основную команду.

Егор Демин Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

В составе «Реала» Демин дебютировал в мае 2023 года. В финале Евролиги для игроков 18 лет Егор набрал 26 очков и сделал 11 подборов. Его большой вклад позволил «Реалу» обыграть «Париж». Драфт-эксперт ESPN Джонатан Гивони поставил Егора на девятую строчку в примерном списке игроков для драфта НБА 2025 года.

Когда Демин переехал в США

После окончания сезона-2023/24 Демин отправился в Университет Бригама Янга в американской Юте для участия в студенческом чемпионате. Егор дебютировал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в матче против Университета Центрального Арканзаса 5 ноября 2024 года. Его команда выиграла со счетом 88:50, а сам Демин набрал 18 очков и сделал 11 передач. Этот результат стал лучшим по количеству «ассистов» среди дебютантов команды. Также россиянина признали лучшим новичком недели в конференции.

За несколько месяцев Демин сделал 132 передачи, что позволило ему выйти на третью строчку по этому показателю среди первокурсников в истории университета. Также его команда впервые с 2011-го смогла выйти в плей-офф, однако уступила в первом же матче. Егор оказался на девятом месте в рейтинге драфта-2025 по версии ESPN.

Какие достижения покорились Демину в дебютном сезоне НБА

8 апреля Демин выставил свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года. 25 июня он был выбран командой «Бруклин Нетс» под восьмым номером. Егор стал самым высокодрафтовым игроком из России в истории. Также впервые на джерси игрока из НБА появилась буква Ё.

3 июля Демин заключил с «Бруклином» контракт на четыре года с общей суммой около $31,3 млн. 10-го числа он дебютировал в матче летней лиги против действующего чемпиона НБА «Оклахомы Сити-Тандер» (81:90). В регулярном чемпионате Егор установил рекорд для российских игроков НБА по результативности в первой игре — он записал в свой актив 14 очков против «Шарлотт Хорнетс».

Егор Демин (справа) позирует для фотографии с комиссаром НБА Адамом Сильвером после того, как был выбран восьмым номером командой «Бруклин Нетс» Фото: Ariana Ruiz/Keystone Press Agency/Global Look Press

После четырех матчей Демин стал единственным игроком в истории лиги, начавшим карьеру с 20 бросков из-за дуги, ни разу не попытавшись атаковать кольцо соперника с двухочковой дистанции. На данный момент его лучшим результатом являются 23 очка в матчах против «Филадельфии» и «Голден Стэйт».

Когда Демин сыграет в Матче восходящих звезд НБА

26 января стало известно, что Демин примет участие в Матче восходящих звезд НБА в составе команды новичков, который состоится 15 февраля в Калифорнии на домашней арене «Лос-Анджелес Клипперс». Он стал первым игроком «Бруклина» с 2019 года на данном мероприятии. Ранее россияне трижды участвовали в Матче восходящих звезд: это были Андрей Кириленко (2002, 2003, «Юта Джаз») и Алексей Швед (2013, «Миннесота Тимбервулвз»).

Как баскетбольные комментаторы оценивают игру Демина в НБА

Приглашение Демина на Матч восходящих звезд НБА стало хорошей новостью, заявил российский комментатор и баскетбольный эксперт Владимир Гомельский. Он отметил, что спортсмен является одним из наиболее талантливых игроков-первогодков.

«Вполне естественно, что его пригласили на Матч восходящих звезд НБА. Замечательная новость», — заявил Гомельский.

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин, двукратный призер Олимпийских игр, трехкратная чемпионка Европы, в беседе с NEWS.ru заявила, что Демину непросто в Национальной баскетбольной ассоциации, однако он достойно представляет страну. Она отметила, что пока рано делать какие-либо выводы.

«Попадание Егора Демина в НБА — большой успех. Мы все очень внимательно следим за его выступлениями. Конечно, ему там непросто, но он достойно представляет себя и свою страну. Пока делать какие-то выводы рано, время покажет. Думаю, что в конце сезона будет больше ответов на вопросы. Желаю Егору успеха и удачи», — сказала Корстин.

Журналист «Чемпионата» и комментатор «Взял Мяч» Александр Зотеев в беседе с NEWS.ru назвал заслуженным приглашение Демина на Матч восходящих звезд.

Егор Демин (слева) из «Бруклин Нетс» борется с Айо Досунму из «Чикаго Буллз» во время баскетбольного матча регулярного сезона НБА — 2025/26 Фото: Joel Lerner/XinHua/Global Look Press

«Минувший драфт был богат на таланты, но они не такие большие, чтобы у Егора была плотная конкуренция. Поэтому все абсолютно заслуженно. В первом сезоне для Демина важны даже не результаты и цифры, а возможность быстрее приспособиться к реалиям НБА. Попасть на этот звездный уик-энд — это большое событие. Он будет в одной точке со всей лигой. Егор будет общаться с ветеранами, статусными игроками. Заводить знакомства, набираться ментального опыта. Это определенно пойдет ему на пользу», — сказал Зотеев.

Он подчеркнул, что пока прогнозировать будущее Егора в лиге сложно. По словам Зотеева, многое будет зависеть от руководства «Бруклина» и лиги в целом.

«Самое главное для Егора — оставаться таким, какой он есть. У него правильный менталитет, который помогает принимать хорошие, взвешенные решения, как на площадке, так и за ее пределами. Нужно время. Потолок Егора пока не ясен. Во многом все будет зависеть от того, как будут меняться команда и лига. Это все звенья одной цепи», — добавил он.

