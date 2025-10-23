Российский баскетболист установил рекорд в НБА Баскетболист Демин установил новый рекорд по очкам в матче НБА

Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Демин установил национальный рекорд по количеству набранных очков в дебютном матче Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча с командой «Шарлотт Хорнетс» состоялась 23 октября. 19-летний спортсмен за 22 минуты игры набрал 14 очков.

Этот результат стал наивысшим показателем среди всех российских баскетболистов в истории НБА. Однако его команда проиграла в матче против «Шарлотт Хорнетс». Встреча завершилась со счетом 117:136.

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко говорил, что Егору Демину предстоит сложный дебютный сезон в Национальной баскетбольной ассоциации в составе команды «Бруклин Нетс». Он подчеркнул, что дальнейшие успехи молодого спортсмена будут целиком зависеть от его собственных усилий.

Спортивный комментатор Сергей Тараканов в разговоре с NEWS.ru выразил уверенность в хороших шансах Егора Демина закрепиться в главной баскетбольной лиге Северной Америки. По его оценке, таланта российского защитника достаточно для того, чтобы в перспективе стать как минимум игроком ротации. При этом Тараканов отметил, что ситуация с другими российскими баскетболистами — Владиславом Голдиным и Виктором Лахиным — выглядит более сложной.