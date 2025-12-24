Погода в Москве в новогоднюю ночь, 31 декабря: температура, будет ли снег

Погода в Москве в новогоднюю ночь, 31 декабря: температура, будет ли снег

Синоптики рассказали, каких сюрпризов природы ждать жителям столицы 31 декабря — 1 января. Какая будет погода в Москве в новогоднюю ночь, какова прогнозируемая температура, будет ли снег?

Чего ждать от погоды в Москве в новогоднюю ночь, 31 декабря: температура и снег

Выпавший в ночь на вторник, 23 декабря, снег в Москве, несмотря на колебания температуры и оттепельную погоду, не растает, высота снежного покрова будет увеличиваться, поэтому можно утверждать, что в новогоднюю ночь в Московском регионе снежный покров сохранится, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Нынешний снег сохранится, хотя он совсем небольшой, высота в Москве — один-два сантиметра, но, как ни странно, вот этот снег, он сохранится», — подчеркнул Вильфанд.

Синоптик объяснил это тем, что, несмотря на повышение температуры в столице до +2 градусов в пятницу, 26 декабря, в остальные дни в Москве столбики термометров будут показывать отрицательные значения.

В среду и четверг, 24 и 25 декабря, в Московском регионе также прогнозируются небольшие осадки в виде снега, а в пятницу, 26 декабря, — в виде мокрого снега и снега, добавил Вильфанд.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Но поскольку и мокрый снег, и снег будут выпадать на холодную землю, покрытую снегом, этот снег не будет таять. Вот температура воздуха от нуля до +2, а на подстилающей поверхности — отрицательная температура. И будет постепенно увеличиваться высота снежного покрова, она достигнет 5–7 сантиметров», — сказал синоптик.

В выходные, 27–28 декабря, также прогнозируется небольшой снег, поэтому высота снежного покрова продолжит увеличиваться.

По данным сервиса «Яндекс Погода», в среду, 31 декабря, в Москве будет −10 градусов и небольшой снег в утренние часы. Незначительно потеплеет днем, осадки сохранят характер и интенсивность. Температура вернется к утренним значениям в вечернюю часть суток, будет пасмурно. Ночью температура останется неизменной относительно вечера, снова пойдет небольшой снег.

Какая погода на Новый год будет в Санкт-Петербурге

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что на сегодняшний день, 24 декабря, западный ветер установился над всем регионом, что говорит о предстоящем потеплении. Сегодня оно будет очень медленным, слабоотрицательная температура сохранится в городе в течение всего дня. Только в начале ночи столбики термометров перевалят за нуль градусов в положительную сторону.

«Предстоящие три дня, особенно на западе Ленинградской области и в Санкт-Петербурге, будут с положительной температурой — от +2 до +4 градусов в четверг до нуля — +2 градусов в субботу. А затем начинается похолодание», — написал Колесов в своем Telegram-канале.

Осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, морось ожидаются в четверг, 25 декабря. В субботу, 27 декабря, осадки будут уже в виде снега. Кроме оттепели, ожидается сильный ветер западного, северо-западного направления в четверг и пятницу со скоростью 7–12 м/с, а порывы могут достигать 15 м/с, особенно в прибрежных районах.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Теперь о похолодании в дальнейшем. Упорно оно намечается, разногласий больших в различных вариантах развития атмосферных процессов не просматривается, так что Новый год мы с большой вероятностью встречаем с зимней погодой, снежной и морозной. Да и дальнейшие каникулы пока все в морозной погоде», — рассказал Колесов о погоде на Новый год.

Читайте также:

Взрыв машины ДПС в Москве 24 декабря: последние новости, сколько погибших

Погода в Москве в среду, 24 декабря: к Новому году вернется оттепель?

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 декабря: где сбои в РФ