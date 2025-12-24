Нейропсихолог назвала лучшие зимние виды спорта для детского развития

Активные зимние виды спорта — катание на коньках и лыжах, а также хоккей улучшают когнитивные способности детей, заявила KP.RU нейропсихолог Диляра Сагутдинова. Она посоветовала выделять для игр на свежем воздухе без гаджетов как минимум 20 минут в день.

Все зимние виды спорта, актуальные сейчас, — коньки, лыжи, хоккей — улучшают кровообращение, в том числе и мозга. Даже обычная ходьба на свежем воздухе может разгрузить ребенка, позволит ему переключиться с тех же гаджетов или уроков на самые простые вещи, например на созерцание природы, — отметила Сагутдинова.

Подросткам можно сделать несколько кругов вокруг дома, а детям помладше — поиграть в снегу со взрослыми, предложила эксперт. Она добавила, что такие активности стимулируют не только физическое и когнитивное, но и эмоциональное развитие.

Ранее врач Кристина Володина посоветовала родителям начать заниматься спортом, чтобы показать достойный пример своим детям. Она подчеркнула, что заинтересовать ребенка физической культурой можно с помощью спортивных секций.