Родителям дали советы, как заинтересовать ребенка спортом с малых лет Врач Володина: родителям нужно заниматься спортом и показывать пример детям

Родителям нужно начать заниматься спортом, чтобы показать пример своим детям, заявила KP.RU врач и кандидат медицинских наук Кристина Володина. Она отметила, что заинтересовать ребенка физической культурой можно с помощью спортивных секций.

Лучшая мотивация — родители, которые любят активный отдых: походы, велопрогулки. Так что начинаем с себя, а дети будут брать с нас пример, — призвала Володина.

Она добавила, что уже с годовалыми малышами можно пробовать оздоровительную гимнастику. При этом более целенаправленные занятия лучше начинать, когда ребенку исполнится от трех до шести лет.

Врач уточнила, что при выборе спортивных секций важно критически оценить как временные, так и физические ресурсы семьи. Кроме того, немаловажно учитывать индивидуальные особенности ребенка, в частности его темперамент, склонности и пожелания.

