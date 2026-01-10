Атака США на Венесуэлу
10 января 2026 в 12:34

Российским туристам объяснили, как не подцепить блох в Индии

Российское посольство в Индии предупредило туристов об активности песчаных блох

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российским гражданам, планирующим отдых на популярных курортах Гоа и Кералы, следует соблюдать строгие меры предосторожности из-за песчаных блох, напомнила в беседе с РИА Новости врач посольства России в Индии Наталья Панфилова. Медик сообщила, что блохи переносят ряд болезней, а их укусы способны вызвать воспаление.

При посещении курортных районов, таких как Гоа или Керала, осторожность надо проявлять при посещении пляжей в связи с укусами песчаных блох, по песку также надо передвигаться в обуви и не лежать на нем, — высказалась Панфилова.

Соблюдение этих правил поможет избежать контакта с паразитами, которые способны внедряться под кожу. Игнорирование рекомендаций может привести к развитию тунгиоза — специфического тропического заболевания, вызываемого самками песчаных блох. Помимо энтомологической угрозы, врачи напоминают о крайне высокой солнечной активности в регионе, которая при отсутствии SPF-защиты моментально приводит к ожогам.

Ранее сообщалось, что отдыхающие в египетских отелях Хургады, Шарм-эш-Шейха и Сахль-Хашиша столкнулись с масштабной «эпидемией» клопов. Нашествие насекомых называют самым масштабным за последние 10 лет.

