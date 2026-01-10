Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 12:35

Ситуация в аэропортах РФ 10 января: проблемы с багажом, отмены рейсов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Непогода в Москве на время парализовала авиасообщение: помимо задержки и отмены рейсов пассажиры долго не могли получить свой багаж. Что известно о ситуации в аэропортах в субботу, 10 января?

Какова ситуация в аэропортах Москвы сегодня, 10 января

Ранее сообщалось, что аэропорт Шереметьево продлил действие ограничений на прием пассажирских рейсов до 10:00 мск. При этом все рейсы на вылет выполнялись в полном объеме для стабилизации ситуации. В аэропорту пояснили, что причиной такого решения стали сложные погодные условия. Авиакомпании из-за введенных мер корректируют свое расписание.

Перед этим стало известно, что около трех тысяч пассажиров не могут получить свой багаж в Шереметьево. Люди были вынуждены ждать свои вещи более пяти часов, в том числе семьи с маленькими детьми. В столичных аэропортах тем временем задерживались около двухсот рейсов.

«Имеются задержки в обработке и выдаче багажа на ленты по ряду рейсов по причине замедления работы техники в условиях продолжительного интенсивного снегопада», — объяснили в Шереметьево.

Позже оперативный штаб Шереметьево предложил выход из ситуации, решив доставить багаж пассажирам на дом. В пресс-службе аэропорта отметили, что предложение касается тех, кто не имеет в багаже предметов срочной необходимости и предметов, подлежащих таможенному декларированию. Для этого пассажирам нужно указать свои полетные данные и адрес доставки в форме на сайте авиакомпании «Аэрофлот». После этого они могут покинуть аэропорт.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Аэропорт Внуково в 11 вечера 9 января отметил, что работает в штатном режиме, несмотря на сложные погодные условия. Отмечалось, что скопления пассажиров во Внуково не наблюдается, багаж выдается и принимается штатно.

Какова ситуация в аэропортах РФ сегодня, 10 января

Утром 10 января почти 30 рейсов на вылет задерживаются в петербургском аэропорту Пулково. Среди них рейсы на вылет в Калининград, Нарьян-Мар, Нижний Новгород, Сочи, Самару, Волгоград и другие города.

Также отменен ряд рейсов в Москву. По информации пресс-службы Пулково, на ситуацию повлиял сильный снег.

«Просим с пониманием отнестись к возможным корректировкам расписания. Команды аэропортов и авиакомпаний делают все возможное для обеспечения полетной программы. Но безопасность — главный приоритет», — сказано в сообщении.

Кроме того, 26 рейсов на вылет и прилет задержали в аэропорту Сочи, следует из данных онлайн-табло аэропорта. Это коснулось рейсов на вылет в Москву, а также в Минеральные Воды, Тюмень, Санкт-Петербург, Оренбург, Сургут, Дубай, Наманган.

На прилет в Сочи задержаны рейсы из Ярославля, Минеральных Вод, Перми, Екатеринбурга, Тюмени, Сургута, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Дубая, Намангана, а также шесть рейсов из Москвы.

По состоянию на 9 утра мск 17 рейсов на вылет и прилет были задержаны в аэропорту Краснодара. На вылет задержали рейсы в Москву (Шереметьево), Анталью, Казань, Санкт-Петербург, Шарм-эш-Шейх и Екатеринбург.

Аэропорт Шереметьево Аэропорт Шереметьево Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На прилет, согласно онлайн-табло, задержаны три рейса из Москвы (Шереметьево, Внуково), а также рейсы из Антальи, Стамбула, Казани, два рейса из Дубая, Шарм-эш-Шейха, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Читайте также:

«По шаблону Бандеры»: в Италии отменили выступления Захаровой, что известно

Конкуренция с Шаламе, санкции Украины, Раппопорт: как живет Колокольников

Долина передала квартиру Лурье или нет? Что известно, зачем двор оцепили

аэропорты
новости
Москва
Шереметьево
Анастасия Яланская
А. Яланская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МЧС раскрыло секрет правильного вызволения авто из снега
У россиян стали «угонять» аккаунты на «Госуслугах» под видом капремонта
Стилист рассказала о главных тенденциях зимы 2025-2026
Главный аккорд стола: «Морская жемчужина» — нежнейший пирог с секретом
Россиянам раскрыли доступный способ восстановления после праздников
«Если Стармер добьется запрета»: в США подготовят ответный удар по Британии
Королевская семья Британии: новости, в Сеть слили «обнаженку» Миддлтон?
Индонезия заблокировала чат-бот Илона Маска в соцсети X
Ситуация в аэропортах РФ 10 января: проблемы с багажом, отмены рейсов
Российским туристам объяснили, как не подцепить блох в Индии
Российские начальники признались, что не могут без «Большого брата»
Взрывы под Краснодаром, раненые белгородцы: как ВСУ атакуют РФ 10 января
ВСУ за сутки лишились свыше тысячи солдат на всех участках СВО
Микроавтобус с пассажирами влетел в грузовик на скользкой трассе
Полиция Украины мародерствовала после удара ВСУ по Красноармейску
Россия поразила объекты ВПК Украины
ВСУ пытались ударить по ВС России ракетой большой дальности
ВСУ атаковали школу в российском регионе
Россиян предупредили о новой схеме мошенников в мессенджерах
Классика жанра: лучшие настольные игры для взрослых
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни
Общество

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.