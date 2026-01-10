Ситуация в аэропортах РФ 10 января: проблемы с багажом, отмены рейсов

Непогода в Москве на время парализовала авиасообщение: помимо задержки и отмены рейсов пассажиры долго не могли получить свой багаж. Что известно о ситуации в аэропортах в субботу, 10 января?

Какова ситуация в аэропортах Москвы сегодня, 10 января

Ранее сообщалось, что аэропорт Шереметьево продлил действие ограничений на прием пассажирских рейсов до 10:00 мск. При этом все рейсы на вылет выполнялись в полном объеме для стабилизации ситуации. В аэропорту пояснили, что причиной такого решения стали сложные погодные условия. Авиакомпании из-за введенных мер корректируют свое расписание.

Перед этим стало известно, что около трех тысяч пассажиров не могут получить свой багаж в Шереметьево. Люди были вынуждены ждать свои вещи более пяти часов, в том числе семьи с маленькими детьми. В столичных аэропортах тем временем задерживались около двухсот рейсов.

«Имеются задержки в обработке и выдаче багажа на ленты по ряду рейсов по причине замедления работы техники в условиях продолжительного интенсивного снегопада», — объяснили в Шереметьево.

Позже оперативный штаб Шереметьево предложил выход из ситуации, решив доставить багаж пассажирам на дом. В пресс-службе аэропорта отметили, что предложение касается тех, кто не имеет в багаже предметов срочной необходимости и предметов, подлежащих таможенному декларированию. Для этого пассажирам нужно указать свои полетные данные и адрес доставки в форме на сайте авиакомпании «Аэрофлот». После этого они могут покинуть аэропорт.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Аэропорт Внуково в 11 вечера 9 января отметил, что работает в штатном режиме, несмотря на сложные погодные условия. Отмечалось, что скопления пассажиров во Внуково не наблюдается, багаж выдается и принимается штатно.

Какова ситуация в аэропортах РФ сегодня, 10 января

Утром 10 января почти 30 рейсов на вылет задерживаются в петербургском аэропорту Пулково. Среди них рейсы на вылет в Калининград, Нарьян-Мар, Нижний Новгород, Сочи, Самару, Волгоград и другие города.

Также отменен ряд рейсов в Москву. По информации пресс-службы Пулково, на ситуацию повлиял сильный снег.

«Просим с пониманием отнестись к возможным корректировкам расписания. Команды аэропортов и авиакомпаний делают все возможное для обеспечения полетной программы. Но безопасность — главный приоритет», — сказано в сообщении.

Кроме того, 26 рейсов на вылет и прилет задержали в аэропорту Сочи, следует из данных онлайн-табло аэропорта. Это коснулось рейсов на вылет в Москву, а также в Минеральные Воды, Тюмень, Санкт-Петербург, Оренбург, Сургут, Дубай, Наманган.

На прилет в Сочи задержаны рейсы из Ярославля, Минеральных Вод, Перми, Екатеринбурга, Тюмени, Сургута, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Дубая, Намангана, а также шесть рейсов из Москвы.

По состоянию на 9 утра мск 17 рейсов на вылет и прилет были задержаны в аэропорту Краснодара. На вылет задержали рейсы в Москву (Шереметьево), Анталью, Казань, Санкт-Петербург, Шарм-эш-Шейх и Екатеринбург.

Аэропорт Шереметьево Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На прилет, согласно онлайн-табло, задержаны три рейса из Москвы (Шереметьево, Внуково), а также рейсы из Антальи, Стамбула, Казани, два рейса из Дубая, Шарм-эш-Шейха, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

