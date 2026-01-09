Конкуренция с Шаламе, санкции Украины, Раппопорт: как живет Колокольников

Российский актер Юрий Колокольников вошел в число номинантов американской премии Actor Awards (известной также как премия Гильдии киноактеров США) в составе актерского коллектива сериала «Белый лотос». Чем известен Колокольников, почему его запретили на Украине?

Что известно о номинации Колокольникова в США

Актеры сериала «Белый лотос» были номинированы в телевизионной категории «Лучший актерский состав в драматическом сериале». В кинокатегории за лучшую мужскую роль конкурентами Колокольникова стали Тимоти Шаламе, Леонардо Ди Каприо, Итан Хоук, Майкл Бакари Джордан и Джесси Племонс. В номинации за лучшую женскую роль представлены Джесси Бакли, Роуз Бирн, Кейт Хадсон, Чейз Инфинити и Эмма Стоун. Церемония пройдет 1 марта 2026 года в Лос-Анджелесе.

По информации на январь 2025 года, съемки Колокольникова в «Белом лотосе» не анонсировались и было неизвестно, кого именно он играет. Позже сообщалось, что актер исполнил роль Влада. Сериал продлили на третий сезон в ноябре 2022 года. Съемки проходили в феврале 2024 года на Пхукете, Самуи и в Бангкоке.

9 августа 2024 года актер Патрик Шварценеггер, сыгравший одну из главных ролей, объявил в своих соцсетях, что основной этап съемок завершен. Премьера новых серий состоялась в феврале 2025-го в Лос-Анджелесе. Колокольников посетил светский вечер в компании с актрисой Вильмой Кутавичюте («Контакт», «Метод-2»).

Чем известен Колокольников

Колокольников родился 15 декабря 1980 года в Москве. Когда ему исполнилось пять лет, его родители расстались, и мать увезла его в Канаду, где он получил гражданство. С 1990 года он регулярно навещал отца в России, живя на две страны.

В 15-летнем возрасте Колокольников стал студентом Щукинского училища. На первых курсах он снялся в фильмах «Ретро втроем» Петра Тодоровского и «Зависть богов» Владимира Меньшова. В начале двухтысячных он участвовал в двух проектах режиссера Кирилла Серебренникова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов): в его телесериале «Дневник убийцы» и спектакле «Сладкоголосая птица юности» в «Современнике». Известность в России Колокольникову принесла картина «В августе 44-го» режиссера Михаила Пташука, где он сыграл одну из главных ролей.

Юрий Колокольников Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

В 2014 году Колокольников единственный из российских артистов получил приглашение участвовать в сериале «Игра престолов». Он сыграл Стира из племени одичалых. В его голливудской фильмографии есть также фильмы «Довод», «Хантер Киллер», «Телохранитель киллера» и сериал «Американцы».

Рассказывая о своем опыте работы с режиссером Кристофером Ноланом в «Доводе», Колокольников отмечал его требовательность и суровые условия съемок.

«Он настолько сосредоточен на том, что ему нужно, что его мало волнует комфорт людей. Ты когда работаешь с ним на площадке, ты как выжатый лимон. Он создает такую мощную атмосферу!» — говорил артист.

За что Колокольникова запретили на Украине

В августе 2025-го Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины включило Колокольникова в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Соответствующий приказ был опубликован на сайте ведомства. В качестве причины в приказе было указано, что Колокольников «популяризирует кремлевскую пропаганду и участвовал в пропагандистских фильмах», финансируемых из государственного бюджета России. Из-за этого украинские стриминговые сервисы начали удалять фильмы и сериалы с участием актера, в их число попала и «Игра престолов».

Что известно о личной жизни Колокольникова

Первой женой Колокольникова была экономист Надежда Маляровская. В 2006 году у супругов родилась дочь Таисия, но вскоре они развелись.

После этого он встречался с коллегой Ксенией Раппопорт. В 2011 году она родила Колокольникову дочь Софию, но в 2014 году пара рассталась, так и не узаконив отношения официально.

В 2024 году Колокольников женился на литовской актрисе Вильме Кутавичюте. Она живет в Москве с 2008 года и активно снимается в кино. В 2025-м она сыграла в криминальном сериале «Хирург».

