Российского актера из «Игры престолов» признали угрозой на Украине Актера Колокольникова внесли в список угроз нацбезопасности на Украине

Российского актера Юрия Колокольникова, который снялся в сериале «Игра престолов» и фильме «Довод», внесли на Украине в список угроз нацбезопасности, следует из документа минкультуры страны. Причиной такого решения там назвали участие артиста в фильмах, которые финансируются из госбюджета РФ.

Ранее украинские власти внесли народного артиста России, советского и российского актера Юрия Чернова в список лиц, которые угрожают национальной безопасности страны. Отмечается, что это связано с ролью Чернова в фильме Алексея Пиманова «Крым».

До этого в базе МВД Украины появилась информация, что по линии СБУ разыскивают народных артистов РФ Карена Шахназарова и Дмитрия Певцова, а также певицу Таисию Повалий. Их обвиняют в «поддержке действий России». Депутата Госдумы Певцова объявили в розыск в феврале 2024 года, Повалий — в марте, а гендиректора киноконцерна «Мосфильм» Шахназарова — в июле того же года. Артисты также внесены в базу украинского сайта «Миротворец».

В начале июля в базу «Миротворца» внесли российского блогера Влада Бумагу. Причиной этого стало его участие в прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.