Звезду «Ширли-мырли» сочли угрозой нацбезопасности Украины

Украинские власти внесли народного артиста России, советского и российского актера Юрия Чернова в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины, сообщает РИА Новости. По данным агентства, решение принято из-за роли Чернова в фильме Алексея Пиманова «Крым».

Дополнить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, включив в него лицо: Чернов Юрий Николаевич, гражданин Российской Федерации, 24 апреля 1949 года рождения, — говорится в соответствующем документе.

Чернов родился в Куйбышеве в 1949 году, окончил Московское цирковое училище и ГИТИС. Артист сыграл двоечника Сыромятникова в фильме «Доживем до понедельника». Также он знаком зрителям по фильмам «Раз-два — горе не беда!», «После дождичка в четверг», «Там, на неведомых дорожках…», «Юность Петра», «Приключения Электроника» и «Ширли-мырли».

Ранее в базе МВД Украины появилась информация, что по линии СБУ разыскивают народных артистов РФ Карена Шахназарова и Дмитрия Певцова, а также певицу Таисию Повалий. Их обвиняют в «поддержке действий России». Депутата Госдумы Певцова объявили в розыск в феврале 2024 года, Повалий — в марте, а гендиректора киноконцерна «Мосфильм» Шахназарова — в июле того же года. Артисты также внесены в базу украинского сайта «Миротворец».