07 января 2026 в 15:11

Глава немецкой партии назвала главную угрозу для нацбезопасности Германии

Глава АдГ Вайдель: Мерц стал главной угрозой для нацбезопасности Германии

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Thomas Trutschel/www.imago-images.de/Global Look Press
Канцлер Германии Фридрих Мерц является угрозой национальной безопасности страны, заявила лидер партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель в социальной сети X. Так она прокомментировала его слова о готовности содействовать перемирию на Украине. Вайдель обвинила главу правительства ФРГ в риске военной конфронтации и игнорировании действий левых экстремистов в ФРГ.

Мерц отправляет бундесвер на Украину и идет на риск военной конфронтации. <...> Этот канцлер является единственной угрозой безопасности для Германии, — написала Вайдель.

Ранее немецкие журналисты заявили, что Мерц оказался в политической изоляции после декабрьского саммита Европейского союза в Брюсселе. Издание считает, что его неудачи в продвижении жесткой позиции по изъятию замороженных российских активов привели к значительному ослаблению его позиций.

Кроме того, по мнению журналистов, канцлер Германии переусердствовал в попытках установить лидерство своей страны в Европейском союзе. Стремление политика возглавить все ключевые сферы — от оборонной до торговой, связано со значительными политическими рисками, отметили они.

Германия
Фридрих Мерц
безопасность
угрозы
