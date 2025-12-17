Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 11:07

«Перегибает палку»: на Западе возмутились поведением Мерца

Politico: Мерц перегнул палку, когда попытался сделать ФРГ движущей силой в ЕС

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: IMAGO/Andreas Gora/Global Look Press
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц переусердствовал, когда попытался установить лидерство Германии в Евросоюзе, сообщает издание Politico. По информации журналистов, стремление политика возглавить все ключевые отрасли — от обороны до торговли, сопряжено с высокими политическими рисками.

Европейские лидеры в целом приветствовали готовность Мерца взять на себя более значимую руководящую роль. <…> Но поскольку Германия является крупнейшей экономикой Европы, использование ею власти в союзе из 27 стран требует тонкого баланса, а Мерц в последнее время порой перегибает палку, — подчеркнули журналисты.

По информации аналитиков, канцлер может оказаться в неловком положении из-за Украины. Если Мерц возьмет на себя роль главного проводника в плане по предоставлению кредита Киеву за счет России, а идея не будет реализована — у политика будут серьезные проблемы.

Ранее канцлер ФРГ оценил шансы на принятие ЕС решения по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины как «50/50». По его данным, некоторые страны, например Бельгия и Италия, сомневаются в правомерности таких мер, и их можно понять.

Фридрих Мерц
Германия
Евросоюз
Украина
