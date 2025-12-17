Мерц оценил шансы на решение ЕС по замороженным активам РФ Мерц оценил шансы на решение ЕС по замороженным активам РФ как 50/50

Канцлер Германии Фридрих Мерц оценил шансы на принятие ЕС решения по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины как «50/50», передает телеканал ZDF в передаче «Was nun?». По его данным, некоторые страны, например, Бельгия и Италия, сомневаются в правомерности таких мер, и их можно понять.

Я только говорю, что, с другой стороны, если мы не совершим этот прыжок сейчас и не примем решение, которое мы могли бы принять, чтобы остановить это продвижение российской армии, то когда же тогда? — сказал Мерц.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что возможная судебная победа России в споре о замороженных активах приведет к краху экономики Бельгии. Он уверен, что такое решение противоречит нормам международного права и может иметь катастрофические финансовые последствия.

До этого британский журналист Джонни Миллер рассказал, что Евросоюз, приняв решение о бессрочной заморозке российских активов, нанес удар в первую очередь по самому себе. По его мнению, в политике объединения наблюдались признаки саморазрушения.