Возможная судебная победа России в споре о замороженных активах приведет к краху экономики Бельгии, заявил порталу Patriota премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он уверен, что такое решение противоречит нормам международного права и может иметь катастрофические финансовые последствия.

Большая часть замороженных российских активов находится в Бельгии и у бельгийских компаний. Поэтому, если Россия выиграет судебный процесс, а это лишь вопрос времени, международное право не допустит того, что мы делаем. В этот момент бельгийцам придется вернуть эту сумму россиянам. И это приведет к краху бельгийской экономики, — сказано в публикации.

Ранее британский журналист Джонни Миллер заявил, что Евросоюз, приняв решение о бессрочной заморозке российских активов, нанес удар в первую очередь по самому себе. По его мнению, в политике объединения наблюдались признаки саморазрушения.

До этого сообщалось, что Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании российских активов. Этот шаг позволил отказаться от голосования каждые шесть месяцев по вопросу продления заморозки активов. В публикации говорилось, что речь идет о €210 млрд (19 трлн рублей).