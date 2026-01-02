Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 17:55

В Европе признали потерю интернета

Глава центра кибербезопасности Бельгии де Брюйкер: Европа потеряла интернет

Мигель де Брюйкер Мигель де Брюйкер Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Европейский союз в настоящее время не обладает достаточными технологиями для полного отказа от американских облачных сервисов и обеспечения хранения данных исключительно внутри блока, заявил глава Центра кибербезопасности Бельгии Мигель де Брюйкер. По его словам, которые передает Financial Times, Европа потеряла лидерство в развитии интернета.

Европа утратила лидерство как в облачных технологиях, так и в развитии интернета в целом, — подчеркнул де Брюйкер.

Он отметил, что доминирующие позиции на рынке цифровой инфраструктуры сохраняют за собой американские компании, а планы по стопроцентному размещению данных в европейских облаках назвал нереалистичными. По его словам, система кибербезопасности ЕС в значительной степени зависит от сотрудничества с частным сектором, который во многом представлен зарубежными игроками. При этом бельгийский эксперт считает, что сама по себе эта зависимость не является критической угрозой.

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров подчеркнул, что у его поколения остается все меньше времени, чтобы спасти свободный интернет. Он добавил, что пространство, созданное для открытого обмена знаниями, становится инструментом тотального контроля.

Европа
интернет
США
Бельгия
технологии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщина на полной скорости наехала на детей в Красноярском крае
«Была очень доброй»: подруга рассказала об убитой в Хорлах девочке
Секрет бодрости после бурной ночи — сборная солянка
Корейский рецепт, который спасает утро после веселья
Прокуратура назвала приоритетную версию страшного пожара в Швейцарии
Российский регион 1 января стал самым холодным местом на Земле
В Германии оценили количество встающих на учет призывников в 2006 году
В России может появиться новый памятный день
В Японии мужчина обнажился перед императором
«Ожидаемый ответ»: на Западе объяснили удары по порту в Одессе
Стало известно, как изменились цены на золото
В Швейцарии уточнили данные о пострадавших при трагичном пожаре россиянах
Анджелина Джоли оказалась в центре гуманитарной драмы
Зеленский подтвердил слухи о новом преемнике Буданова в ГУР
В МИД России раскрыли, кто принял решение о назначении Буданова
«Еще один шаг»: на Западе пришли в ужас из-за назначения Буданова
«Неуважаемому президенту»: Иран сделал жесткое предупреждение Трампу
Раскрыты детали смерти дочери Томми Ли Джонса в люксовом отеле
Школьник испугался «уголовного дела» и отдал аферистам драгоценности
ВСУ в ближайшее время ждут серьезные изменения
Дальше
Самое популярное
Семья подсела на это праздничное горячее «Полярная ночь» — свинина под сливочно-грибным небом. Сытно и по-домашнему
Общество

Семья подсела на это праздничное горячее «Полярная ночь» — свинина под сливочно-грибным небом. Сытно и по-домашнему

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области
Власть

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.