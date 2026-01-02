В Европе признали потерю интернета

Европейский союз в настоящее время не обладает достаточными технологиями для полного отказа от американских облачных сервисов и обеспечения хранения данных исключительно внутри блока, заявил глава Центра кибербезопасности Бельгии Мигель де Брюйкер. По его словам, которые передает Financial Times, Европа потеряла лидерство в развитии интернета.

Европа утратила лидерство как в облачных технологиях, так и в развитии интернета в целом, — подчеркнул де Брюйкер.

Он отметил, что доминирующие позиции на рынке цифровой инфраструктуры сохраняют за собой американские компании, а планы по стопроцентному размещению данных в европейских облаках назвал нереалистичными. По его словам, система кибербезопасности ЕС в значительной степени зависит от сотрудничества с частным сектором, который во многом представлен зарубежными игроками. При этом бельгийский эксперт считает, что сама по себе эта зависимость не является критической угрозой.

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров подчеркнул, что у его поколения остается все меньше времени, чтобы спасти свободный интернет. Он добавил, что пространство, созданное для открытого обмена знаниями, становится инструментом тотального контроля.