10 октября 2025 в 02:52

Дуров в день рождения опубликовал мрачный прогноз

Дуров отказался праздновать день рождения на фоне гибели свободного интернета

Павел Дуров Павел Дуров Фото: Global Look Press

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в свой день рождения опубликовал мрачный прогноз. Он подчеркнул, что в день своего 41-летия не чувствует повода для праздника.

По мнению Дурова, у его поколения остается все меньше времени, чтобы спасти свободный интернет. Он подчеркнул, что пространство, созданное для открытого обмена знаниями, становится инструментом тотального контроля.

Дуров напомнил, что в Британии вводят цифровые удостоверения, в Австралии — обязательную проверку возраста, в ЕС сканируют личную переписку, в Германии преследуют за критику властей в Сети, а во Франции заводят уголовные дела на защищающие приватность IT-компании.

Наше поколение рискует войти в историю как последнее, у кого были свободы — и кто позволил их отнять, — констатировал основатель Telegram.

Дуров посетовал, что его поколение обманули, заставив поверить в необходимость разрушения наследия предков, традиций и свободы слова. Поэтому его ровесники сейчас пассивно идут по пути самоуничтожения.

Ранее Дуров заявлял, что развитие искусственного интеллекта кардинально изменит структуру общества и создаст серьезные вызовы. По словам IT-предпринимателя, к развитию ИИ можно подходить как с позиции страха перед ним, так и с точки зрения доверия к этой технологии.

Павел Дуров
интернет
свобода слова
наследие
