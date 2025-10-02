Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 12:32

Дуров предупредил о вызовах ИИ для общества

Дуров: ИИ изменит структуру общества и бросит ему вызовы

Павел Дуров Павел Дуров Фото: Steffens/Keystone Press Agency/Global Look Press

Развитие искусственного интеллекта кардинально изменит структуру общества и создаст серьезные вызовы, заявил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, выступая на форуме Digital Bridge в Астане. По словам IT-предпринимателя, к развитию ИИ можно подходить как с позиции страха перед ним, так и с точки зрения доверия к этой технологии, передает ТАСС.

ИИ, конечно, будет большое количество вызовов нам бросать, которые, кстати, можно решить с помощью самого ИИ, — сказал Дуров.

Ранее в Российском технологическом университете (РТУ МИРЭА) разработали программу на базе искусственного интеллекта, которая за секунды проверяет многостраничные отчеты в госсекторе. По словам разработчиков, инструмент помогает быстро оценивать выполнение мероприятий и достижение требуемых показателей.

До этого IT-специалист Артем Геллер заявил, что умение работать с нейросетями становится важным фактором при трудоустройстве россиян. По его словам, на собеседованиях все чаще спрашивают, знаком ли кандидат с искусственным интеллектом и насколько он вовлечен в эту сферу.

