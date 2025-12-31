Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 05:48

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 31 декабря

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Украинские военные атаковали российские регионы беспилотниками. Какие территории оказались в опасности в ночь на 31 декабря?

Какие регионы ВСУ пытались атаковать ночью 31 декабря

Система противовоздушной обороны уничтожила пять беспилотных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Он также добавил, что на месте падения обломков работают специалисты оперативных служб. При этом за 40 минут было сбито три украинских дрона.

Также в результате атаки беспилотников в Туапсе повреждены газовая труба в жилом секторе и причал в городском порту, сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края. Аварийные бригады оперативно выехали для устранения повреждений. При этом пострадали два человека, их госпитализировали, угрозы жизни нет, медики оказывают всю необходимую помощь, сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края. Повреждения также получили остекление четырех жилых домов и один из причалов в городском порту, добавили в источнике.

Тем временем в результате атаки беспилотника пострадал мирный житель Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Инцидент произошел в селе Зозули Борисовского округа. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. Пострадавшего доставили в Борисовскую ЦРБ, где ему оказали первую помощь.

Позднее выяснилось, что силы российской ПВО ликвидировали 27 украинских БПЛА над шестью регионами РФ, о чем информировали в пресс-службе Минобороны России. Отмечается, что больше всего беспилотников сбили над Калужской областью — 14 целей.

Кроме того, на территории Липецкой области введен красный уровень угрозы, о чем рассказал губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале. По его словам, это решение связано с опасностью атаки беспилотников.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Министерство обороны РФ сообщило, что расчет РСЗО БМ-21 «Град» 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» сорвал ротацию ВСУ на Красноармейском направлении СВО.

«Расчет РСЗО БМ-21 „Град“ 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск „Центр“ уничтожил живую силу формирований ВСУ, сорвав ротацию подразделений противника на Красноармейском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Выявленные вражеские цели были уничтожены благодаря слаженному взаимодействию артиллеристов и расчетов подразделений войск беспилотных систем, отметили в Минобороны России.

Кроме того, российское военное ведомство заявило, что артиллеристы гаубицы «Мста-Б» из 49-й общевойсковой армии группировки «Днепр» успешно поразили укрепленный объект ВСУ в Херсонской области.

Читайте также:

Атака ВСУ на резиденцию Путина: последние новости, что сказали в Минобороны

ВСУ на школьных автобусах, копейки от ФРГ: новости СВО на вечер 29 декабря

Убийство 10 граждан, удар по животным, 133 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 29 декабря

ВСУ
ПВО
атаки
регионы
Инна Аббазова
И. Аббазова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Разгромили 36 блиндажей и ударили пушкой: успехи ВС РФ к утру 31 декабря
Расчеты БПЛА «Молния-2» сорвали подвоз боеприпасов ВСУ у Гуляйполя
Минздрав дал совет по питанию россиянам в новогоднюю ночь
Точный удар ВС РФ разгромил склад боеприпасов ВСУ у Константиновки
Российские артиллеристы сорвали ротацию ВСУ
Названо число уничтоженных за сутки блиндажей ВСУ
8 лучших рецептов тарталеток на новогодний стол! Готовим быстро и недорого
Названы условия для создания нового правительства в Газе
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 31 декабря
В Туапсе в результате атаки дронов пострадали два человека
Юрист рассказала за какой новогодний декор для автомобиля могут лишить прав
Экс-помощница Байдена публично оскорбила Зеленского
Германия начала действовать в рамках плана на случай войны
К чему снится мышь в доме: беды или удача? Полное толкование сна
Израиль даст ХАМАС шанс добровольно разоружиться
Выборы, смерть или побег: что ждет Зеленского после победы России
В Саудовской Аравии озвучили позицию по поводу разделения Йемена
В подмосковном Подольске произошла стрельба
Стало известно, когда вернется свет в трех городах Подмосковья
«Мы стоим, Европа падает». Что предсказал ИИ-Жириновский на 2026 год
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.