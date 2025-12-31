Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 31 декабря

Украинские военные атаковали российские регионы беспилотниками. Какие территории оказались в опасности в ночь на 31 декабря?

Какие регионы ВСУ пытались атаковать ночью 31 декабря

Система противовоздушной обороны уничтожила пять беспилотных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Он также добавил, что на месте падения обломков работают специалисты оперативных служб. При этом за 40 минут было сбито три украинских дрона.

Также в результате атаки беспилотников в Туапсе повреждены газовая труба в жилом секторе и причал в городском порту, сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края. Аварийные бригады оперативно выехали для устранения повреждений. При этом пострадали два человека, их госпитализировали, угрозы жизни нет, медики оказывают всю необходимую помощь, сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края. Повреждения также получили остекление четырех жилых домов и один из причалов в городском порту, добавили в источнике.

Тем временем в результате атаки беспилотника пострадал мирный житель Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Инцидент произошел в селе Зозули Борисовского округа. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. Пострадавшего доставили в Борисовскую ЦРБ, где ему оказали первую помощь.

Позднее выяснилось, что силы российской ПВО ликвидировали 27 украинских БПЛА над шестью регионами РФ, о чем информировали в пресс-службе Минобороны России. Отмечается, что больше всего беспилотников сбили над Калужской областью — 14 целей.

Кроме того, на территории Липецкой области введен красный уровень угрозы, о чем рассказал губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале. По его словам, это решение связано с опасностью атаки беспилотников.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Министерство обороны РФ сообщило, что расчет РСЗО БМ-21 «Град» 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» сорвал ротацию ВСУ на Красноармейском направлении СВО.

«Расчет РСЗО БМ-21 „Град“ 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск „Центр“ уничтожил живую силу формирований ВСУ, сорвав ротацию подразделений противника на Красноармейском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Выявленные вражеские цели были уничтожены благодаря слаженному взаимодействию артиллеристов и расчетов подразделений войск беспилотных систем, отметили в Минобороны России.

Кроме того, российское военное ведомство заявило, что артиллеристы гаубицы «Мста-Б» из 49-й общевойсковой армии группировки «Днепр» успешно поразили укрепленный объект ВСУ в Херсонской области.

