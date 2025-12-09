Над Москвой вновь сработала система противовоздушной обороны Собянин сообщил о еще одном сбитом вблизи Москвы БПЛА

Система противовоздушной обороны уничтожила еще один беспилотный аппарат, который направлялся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Он также добавил, что на месте падения обломков работают специалисты оперативных служб.

ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, что атаковавшие Чебоксары беспилотники могли запустить из украинских приграничных регионов, таких как Харьковская или Сумская области. Он также допустил вероятность их запуска с российской территории.

Кроме того, он высказал предположение, что беспилотники, атаковавшие Чебоксары, могли использовать полет на предельно малой высоте. По его мнению, данный метод, вероятно, применяется операторами для преодоления зон действия систем противовоздушной обороны.