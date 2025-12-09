ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 20:26

Над Москвой вновь сработала система противовоздушной обороны

Собянин сообщил о еще одном сбитом вблизи Москвы БПЛА

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Система противовоздушной обороны уничтожила еще один беспилотный аппарат, который направлялся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Он также добавил, что на месте падения обломков работают специалисты оперативных служб.

ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, что атаковавшие Чебоксары беспилотники могли запустить из украинских приграничных регионов, таких как Харьковская или Сумская области. Он также допустил вероятность их запуска с российской территории.

Кроме того, он высказал предположение, что беспилотники, атаковавшие Чебоксары, могли использовать полет на предельно малой высоте. По его мнению, данный метод, вероятно, применяется операторами для преодоления зон действия систем противовоздушной обороны.

Сергей Собянин
Москва
БПЛА
беспилотники
дроны
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сумах прогремели взрывы
ЦБ объяснил замедление роста зарплат
Собака чуть не разорвала маленького ребенка у элитного дома
Раскрыто, как себя ведет убившая Татарского Трепова в колонии
Большая часть Киева погрузилась во тьму
СК возбудил уголовное дело после падения Ан-22 в Ивановской области
Боец ВСУ пожаловался на горы трупов
Сийярто разоблачил сомнительные схемы поддержки Украины Евросоюзом
Автор «Рыбаря» раскрыл, почему проект попал под британские санкции
Над Москвой вновь сработала система противовоздушной обороны
Праздник иконы Богородицы «Знамение»10 декабря: история, легенды, запреты
Глава МИД Венгрии объяснил молчание ЕС о коррупции на Украине
Ди Каприо признан артистом года
Стало известно, как участникам СВО бесплатно получить бионический протез
Бунты под Киевом, атака на Чебоксары, «спецоперация» Долиной: что дальше
Путин раскрыл, как жители городов в зоне СВО встречают бойцов ВС России
Машина с пьяным водителем и пассажирами провалилась под лед
Небензя объяснил, почему цели СВО присущи любому миролюбивому государству
Гражданку Узбекистана осудили за финансирование терроризма в Сирии
Серебро преодолело исторический ценовой рубеж на бирже
Дальше
Самое популярное
Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.