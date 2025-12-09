Стало известно, откуда могли быть запущены атаковавшие Чебоксары БПЛА

Атаковавшие Чебоксары дроны, вероятно, прилетели из приграничных регионов Украины — из Харьковской или Сумской областей, предположил в беседе с NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он не исключил, что БПЛА также могли запустить с территории России.

БПЛА ВСУ самолетного типа обладают радиусом действия до 1500 км, поэтому, не исключаю, что их запустили из приграничных регионов Украины — из Харьковской или Сумской областей. Предположу, что их могли запустить на Чебоксары и украинские агенты на территории России, — считает Липовой.

Ранее вице-премьер Чувашии Владимир Степанов заявил, что число пострадавших при атаке ВСУ на Чебоксары с помощью БПЛА резко увеличилось до девяти человек. По его словам, среди них есть один ребенок. Все пострадавшие находятся под наблюдением специалистов, им оказывается медицинская помощь.

Telegram-канала SHOT до этого сообщал, что ВСУ атаковали Чебоксары с помощью БПЛА типа «Лютый». По данным канала, один из дронов целенаправленно летел в жилой дом. В Минобороны России соответствующую информацию еще не комментировали.