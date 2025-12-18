Новый год-2026
18 декабря 2025 в 14:46

Мошенники силой женили мужчин на проститутках и отправляли их на СВО

В Чувашии поймали мошенников за обман участников СВО через браки с проститутками

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Чувашии задержали группу мошенников, которые похищали жилье и деньги у участников СВО, сообщает пресс-служба МВД России. По данным ведомства, аферисты заставляли своих жертв жениться на бывших проститутках, вынуждали переписывать на них все свое имущество, а после отправляли мужчин на СВО, похищая все выплаты.

Злоумышленники принуждали своих жертв подписать в пользу фиктивных жен генеральные доверенности на распоряжение всей их недвижимостью, а после — заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации для участия в СВО, — говорится в сообщении.

Задержание происходило при содействии службы безопасности банка и бойцов ОМОН «Сувар» Росгвардии после того, как злоумышленники получили 2 млн рублей как выплату за одного из пропавших без вести военнослужащих. При обыске у одного из подозреваемых был обнаружен еще 1 млн рублей, предположительно, вырученный от продажи недвижимости другой жертвы. Уголовное дело возбудили по статье об особо крупном мошенничестве.

Ранее в Челябинской области задержали этническую ОПГ, специализировавшуюся на хищении выплат у участников СВО. Всего были арестованы семь фигурантов. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

