Этническая ОПГ похищала выплаты бойцам СВО

В Челябинской области задержали этническую ОПГ, специализировавшуюся на хищении выплат у участников СВО, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, которые приводит пресс-служба МВД, семерых фигурантов арестовали. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Предварительно установлено, что злоумышленники организовали криминальный бизнес по поиску кандидатов на военную службу и отправке их в зону СВО с целью дальнейшего хищения единовременных выплат, в том числе и тех, которые положены родственникам в случае гибели военнослужащего, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Красноярске иностранную гражданку отправили под суд за мошенничество с выплатами бойцу спецоперации на Украине. По версии следствия, женщина оформила фиктивный брак с россиянином, благодаря чему получила разрешение на временное проживание в стране. После этого ее законный муж подписал контракт и отправился на СВО, где погиб. На основании этого иностранка обратилась за пособиями на себя и ребенка. Их сумма превысила 9 млн рублей.