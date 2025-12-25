Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 18:02

Раскрыты детали похорон основателя ОПГ «Солнцевские»

Основателя ОПГ «Солнцевские» Аверина похоронили на Пыхтинском кладбище

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Одного из основателей организованной преступной группы «Солнцевские» Виктора Аверина похоронили на Пыхтинском кладбище в Новомосковском административном округе, сообщает Telegram-канал «112». Отпевание экс-главы ОПГ прошло в Соборе Святого Игоря Черниговского в Переделкино.

По информации авторов, попрощаться с Авериным пришли представители российского шоу-бизнеса и элита предпринимательства. Также у могилы бизнесмена появился недавно освобожденный по состоянию здоровья авторитет Шакро Молодой, сообщили на канале.

Ранее стало известно, что Аверин погиб в акватории подмосковного яхт-клуба «Адмирал». Согласно предварительной информации, лодка с ним на борту опрокинулась во время маневра на льду. На судне находились шесть человек: пятеро мужчин и одна женщина. Экс-глава ОПГ не смог выбраться из воды вместе с остальными. Для извлечения его тела к месту происшествия были вызваны водолазы.

До этого в Москве был задержан подозреваемый в руководстве преступной группировкой, занимавшейся заказными убийствами на территории Оренбургской области. Уголовное дело охватывает преступления, совершенные в период с 2013 по 2020 год. Фигурантом является Алексей Худаев, который долгое время находился в федеральном розыске.

ОПГ
Москва
похороны
Шакро Молодой
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Против экс-замгубернатора Ростовской области возбудили дело
Бывшего замгубернатора Ростовской области объявили в розыск
Раскрыто первое действие Долиной после вердикта Мосгорсуда
200 млн на вещдоках: за что сядет следователь по делу казанского стрелка
В Алжире принял закон, обязавший французов извиняться
В МИД ответили на попытки внешних сил подорвать партнерство России и Китая
«Пьяный» торт с грецкими орехами: роскошный вкус домашнего десерта
Летевший из Китая в Москву самолет экстренно сел в Казани
Путин пообщался с девочкой, чью мечту исполнил к Новому году
Отвергнутый украинец зарезал россиянку: подробности дела из Подмосковья
«Не останется на улице»: адвокат оценил шансы Долиной отсрочить выселение
Американец убил бывшую жену на глазах у ребенка
Отец предполагаемого подрывника авто ДПС в Москве рассказал о сыне
«Крайне тяжелая»: Гладков об обстановке в приграничье
Стало известно, когда Лурье может заехать в квартиру
Раскрыты детали похорон основателя ОПГ «Солнцевские»
Стокилограммовая фугасная авиабомба оказалась в центре российского города
Педиатр раскрыл, можно ли гулять с ребенком во время болезни
Россияне смогут улететь в Испанию в 2026 году
Раскрыта стоимость корпоратива для топ-менеджеров ЛУКОЙЛа
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.