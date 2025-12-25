Раскрыты детали похорон основателя ОПГ «Солнцевские»

Одного из основателей организованной преступной группы «Солнцевские» Виктора Аверина похоронили на Пыхтинском кладбище в Новомосковском административном округе, сообщает Telegram-канал «112». Отпевание экс-главы ОПГ прошло в Соборе Святого Игоря Черниговского в Переделкино.

По информации авторов, попрощаться с Авериным пришли представители российского шоу-бизнеса и элита предпринимательства. Также у могилы бизнесмена появился недавно освобожденный по состоянию здоровья авторитет Шакро Молодой, сообщили на канале.

Ранее стало известно, что Аверин погиб в акватории подмосковного яхт-клуба «Адмирал». Согласно предварительной информации, лодка с ним на борту опрокинулась во время маневра на льду. На судне находились шесть человек: пятеро мужчин и одна женщина. Экс-глава ОПГ не смог выбраться из воды вместе с остальными. Для извлечения его тела к месту происшествия были вызваны водолазы.

