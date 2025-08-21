Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 20:26

Мигрантка оказалась на скамье подсудимых за аферы на выплатах бойцу СВО

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

В Красноярске иностранную гражданку будут судить за мошенничество с выплатами бойцу СВО, сообщили в прокуратуре региона. По версии следствия, женщина оформила фиктивный брак с россиянином, благодаря чему получила разрешение на временное проживание в стране.

Позднее она родила ребенка от другого мужчины. После этого ее законный муж подписал контракт и отправился на СВО, где погиб. На основании этого иностранка обратилась за пособиями на себя и ребенка. Их сумма превысила 9 млн рублей.

Впоследствии было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество при получении социальных выплат. Дело направлено в суд. Выплаты передали матери погибшего военнослужащего. Брак иностранки и умершего мужчины признали недействительным.

Ранее стало известно, что житель Самарской области заключил брак за день до отправки на фронт. Через несколько месяцев родственникам сообщили о его гибели, а после похорон выяснилось, что на выплаты претендует новая жена. Близкие утверждают, что у мужчины не было серьезных отношений и полагают, что он мог стать жертвой «черной вдовы». Семья погибшего обратилась в прокуратуру.

Красноярск
выплаты
СВО
контракты
