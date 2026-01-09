Инвестор назвал главную финансовую ошибку

Главной финансовой ошибкой является отсутствие долгосрочной стратегии управления деньгами и импульсивные решения, вызванные текущими обстоятельствами, заявил «Газете.ру» инвестор Евгений Ходченков. По мнению эксперта, большинство людей сосредоточены на сиюминутных потребностях — погашении кредитов, ремонте, возросших расходах — и не строят четкого плана на будущее. Это ведет к спонтанным покупкам, необдуманным вложениям и отказу от систематических накоплений, пояснил он.

Второй распространенной ошибкой Ходченков назвал оформление кредитов без учета их реальной стоимости. В условиях 2026 года, когда, по прогнозам, сохранится высокая ключевая ставка, заемные средства станут особенно дорогими, считает он.

Третьей опасностью эксперт считает инвестиции в непонятные инструменты. Он предостерегает от участия в сомнительных схемах с заманчивой доходностью, рискованных токенах и спекулятивных активах. Как отмечает Ходченков, на фоне потенциально высокой прибыли резко возрастает и риск крупных потерь, а недостаток достоверной информации делает частных инвесторов особенно уязвимыми для необдуманных решений.

Ранее стало известно, что сумма процентного дохода по вкладам, которую будут учитывать при определении налога за 2026 год, составит как минимум 160 тыс. рублей. Если в течение года Банк России повысит ключевую ставку, то и освобожденная от уплаты налога сумма также вырастет.