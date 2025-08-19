Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 14:51

Россиянка оформила брак с бойцом СВО за сутки до отправки на фронт

Женщина вышла замуж за бойца за день до его ухода на СВО и стала наследницей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россиянка вышла замуж за участника СВО за день до его отправки на фронт и теперь претендует на наследство, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Через несколько месяцев семья мужчины узнала, что он погиб. После похорон выяснилось, что выплаты хочет получить его новая супруга.

Житель Самарской области подписал контракт с Минобороны в конце января. В марте его близкие получили сообщение о том, что их родственник пропал без вести. Позже подтвердилось, что солдат погиб. Его похоронили в начале лета.

Тогда же родные военного узнали о некой женщине, с которой он оформил брак за день до отправки на спецоперацию. При этом родственники утверждают, что в последнее время у мужчины не было серьезных отношений. Они считают, что он мог стать жертвой так называемой черной вдовы. Семье погибшего пришлось обратиться в прокуратуру.

Ранее в Петербурге арестовали двух жителей Пскова, которых подозревают в мошенничестве с выплатами военным контрактникам. По версии следствия, с осени 2023 года они обманом завладели банковскими картами 45 человек. Все им удалось похитить более 60 млн рублей. В материалах дела фигурируют девять погибших контрактников, чьи выплаты могли быть присвоены злоумышленниками.

СВО
контакты
вдовы
выплаты
наследство
контракты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Машинист московской подземки рассказал, как держать себя в форме
Стало известно, как избавиться от ос простыми средствами
Полная биография Владимира Жириновского
Политолог обозначил важный нюанс возможного визита Трампа в Россию
Родителям назвали главный способ сэкономить на подготовке детей к школе
Экономист объяснил бездействие Венгрии после остановки поставок нефти из РФ
Трамп высказался о расширении НАТО
Этот соус больше нигде не готовят: домашний болгарский кетчуп как в СССР
«Будем наблюдать»: Трамп высказался о взаимоотношениях Путина и Зеленского
Либо сделка, либо Украине конец: что Трамп пообещал Зеленскому
Трамп раскрыл новый план по предоставлению помощи Украине и Европе
Двое гражданских пострадали в результате атаки ВСУ на российский регион
Создан новый способ для обнаружения рака
Мединский рассказал о новом обмене телами погибших с Украиной
Трамп объяснил, почему не позвонил Путину в присутствии лидеров Европы
Самый легкий рецепт: как приготовить огурцы холодным способом
Трамп указал Западу на особый статус России
Обнищала в США или соскучилась по Петросяну? Все о возвращении Степаненко
В Госдуме оценили предложение «закрыть двери» для мигрантов в ряде отраслей
Трамп ответил, будут ли американские войска присутствовать на Украине
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада
Общество

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.