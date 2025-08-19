Россиянка оформила брак с бойцом СВО за сутки до отправки на фронт Женщина вышла замуж за бойца за день до его ухода на СВО и стала наследницей

Россиянка вышла замуж за участника СВО за день до его отправки на фронт и теперь претендует на наследство, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Через несколько месяцев семья мужчины узнала, что он погиб. После похорон выяснилось, что выплаты хочет получить его новая супруга.

Житель Самарской области подписал контракт с Минобороны в конце января. В марте его близкие получили сообщение о том, что их родственник пропал без вести. Позже подтвердилось, что солдат погиб. Его похоронили в начале лета.

Тогда же родные военного узнали о некой женщине, с которой он оформил брак за день до отправки на спецоперацию. При этом родственники утверждают, что в последнее время у мужчины не было серьезных отношений. Они считают, что он мог стать жертвой так называемой черной вдовы. Семье погибшего пришлось обратиться в прокуратуру.

Ранее в Петербурге арестовали двух жителей Пскова, которых подозревают в мошенничестве с выплатами военным контрактникам. По версии следствия, с осени 2023 года они обманом завладели банковскими картами 45 человек. Все им удалось похитить более 60 млн рублей. В материалах дела фигурируют девять погибших контрактников, чьи выплаты могли быть присвоены злоумышленниками.