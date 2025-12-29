Матвиенко оценила вклад российского народа в приближение победы Матвиенко заявила о вкладе всего народа в приближение победы в 2025 году

Российский народ в 2025 году делал все возможное для приближения победы, особые слова благодарности заслуживают находящиеся на передовой военнослужащие, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия 24». Сенатор отметила вклад различных институтов власти и общества в преодоление новых вызовов и угроз.

В то, что Россия в такое непростое время так успешно в течение года справлялась с новыми вызовами и угрозами, в это есть и вклад, конечно, сенаторского корпуса. Можно сказать, что 2025 год — это год, когда все мы, весь российский народ, делали все возможное для того, чтобы приблизить нашу победу, это тоже факт. И конечно, прежде всего огромные слова благодарности, наш низкий поклон нашим ребятам, которые воюют на передовой. Нашим героям, — сказала Матвиенко.

Глава Совета Федерации также подчеркнула, что одним из ключевых направлений работы сенаторов остается обеспечение всесторонней поддержки участников специальной военной операции, а также их семей, родных и близких. По словам Матвиенко, эти вопросы находились у верхней палаты парламента на постоянном и особом контроле, и им уделялось приоритетное внимание в течение всего года.

Ранее Матвиенко говорила, что противостоять попыткам Запада исказить историю можно с помощью распространения правдивых сведений о боевом братстве и трудовом подвиге советского народа. Председатель Совета Федерации подчеркнула, что на Западе активно занимаются очернением истории.