Распространение правды о боевом братстве и трудовом подвиге советского народа является важным вкладом в противодействие попыткам Запада исказить историю, об этом говорится в приветственном обращении председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко к участникам международной конференции «Великая Отечественная война в коллективной памяти народов Содружества: к 80-летию Победы». Как подчеркнула глава СФ, на Западе активно очерняют историю с помощью реабилитации нацистских преступников, передает ТАСС.

Уверена, что проведение конференции будет способствовать совместному с нашими друзьями из государств СНГ и других стран мира противостоянию попыткам фальсификации истории Второй мировой войны, сохранению памяти о погибших и пропавших без вести солдатах и мирных гражданах Советского Союза, распространению правдивой информации о боевом братстве и трудовом подвиге советских людей во имя освобождения мира от нацистской угрозы, — сказано в обращении Матвиенко.

Ранее аналитическое издание Strategic Culture сообщило, что современная политика Европейского союза все больше напоминает идеологию фашистских режимов прошлого века. Авторы публикации отметили, что ведущие европейские политики стремятся исказить историческую память и подавляют любые формы инакомыслия внутри объединения.