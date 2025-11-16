«Никогда не допустим»: Нарышкин о занижении роли СССР в победе над нацизмом

Россия никогда не позволит принижать и подвергать сомнению роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, заявил в эфире телеканала «Россия 24» директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Он подчеркнул, что Москва твердо стоит на принципах незыблемости решений Нюрнбергского трибунала.

Мы никогда не допустим подвергать сомнению решающую роль Советского Союза в победе над фашистской Германией и героизм солдат и офицеров Красной армии, — сказал Нарышкин.

Он добавил, что принятые в Нюрнберге решения в дальнейшем легли в основу Организации Объединенных Наций. Нарышкин напомнил, что на площадке ООН согласовывались важнейшие международные документы, в том числе декларация о правах человека.

К сожалению, особенно в последние два десятилетия вот такой позитивный потенциал Организации Объединенных Наций подвергается агрессии, — признал он.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков предположил, что поддержка Украины не является приоритетом для США. По его словам, действующий постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц проголосовал против западной поправки к резолюции о борьбе с героизацией нацизма, поскольку заинтересован в повестке Ближнего Востока и стран Латинской Америки.