Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 18:01

«Никогда не допустим»: Нарышкин о занижении роли СССР в победе над нацизмом

Нарышкин: Россия не позволит подвергать сомнению роль СССР в победе над нацизмом

Сергей Нарышкин Сергей Нарышкин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россия никогда не позволит принижать и подвергать сомнению роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, заявил в эфире телеканала «Россия 24» директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Он подчеркнул, что Москва твердо стоит на принципах незыблемости решений Нюрнбергского трибунала.

Мы никогда не допустим подвергать сомнению решающую роль Советского Союза в победе над фашистской Германией и героизм солдат и офицеров Красной армии, — сказал Нарышкин.

Он добавил, что принятые в Нюрнберге решения в дальнейшем легли в основу Организации Объединенных Наций. Нарышкин напомнил, что на площадке ООН согласовывались важнейшие международные документы, в том числе декларация о правах человека.

К сожалению, особенно в последние два десятилетия вот такой позитивный потенциал Организации Объединенных Наций подвергается агрессии, — признал он.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков предположил, что поддержка Украины не является приоритетом для США. По его словам, действующий постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц проголосовал против западной поправки к резолюции о борьбе с героизацией нацизма, поскольку заинтересован в повестке Ближнего Востока и стран Латинской Америки.

Россия
СВР
разведка
Сергей Нарышкин
СССР
Советский Союз
фашизм
нацизм
Германия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США призвали ЕС поторопиться с торговой сделкой
Звезда YouTube попал в полицию с амфетамином, вышел из КПЗ и запустил стрим
Португалия разгромила Армению и получила путевку на чемпионат мира
Поссорившаяся с Трампом Тейлор-Грин неожиданно высказалась о нем
Абрамович запускает громкое дело против британских властей
Маск объяснил, для чего на самом деле нужен робот-гуманоид Optimus
Во Франции раскрыли, чем опасен визит Зеленского к Макрону
Назван неочевидный маркер тревожности
В Турции намекнули Австралии, что могут обойтись без нее
Нейросеть впервые в истории провела мощную кибератаку на госучреждения
Стало известно, как пилот МиГ-31 предотвратил попытку угона истребителя
В Малайзии двухлетний мальчик из России попал в реанимацию из-за медузы
Не мыть авто всю зиму: к чему приведет игнорирование грязи? Советы хрюшкам
Скончался ведущий российский международник
Пленный солдат ВСУ пролил свет на тайную операцию под Теткино
Премьер немецкого региона захотел покупать российские энергоресурсы
Гороскоп на неделю с 17 ноября: что ждет каждый знак зодиака?
Водитель с липовыми правами устроил драку с сотрудниками ДПС
Лавров увидел «существенные испытания» для решений Нюрнбергского трибунала
Политолог объяснил, что стало причиной ссоры Трампа и конгрессвумен Грин
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

«Ванька кучерявый»: салат на Новый год со шпротами и маринованными огурцами
Общество

«Ванька кучерявый»: салат на Новый год со шпротами и маринованными огурцами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.