Стало известно, почему Бардо не снималась в советском кино

Французская актриса Брижит Бардо не снималась в советском кино из-за статуса «секс-символа эпохи», которого побаивались в СССР, заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в беседе с РИА Новости. По его словам, артистка уважала российскую культуру и имела дружеские связи с русскими.

Она относилась к России, безусловно, хорошо, прежде всего потому, что общалась с русскими. <…> Она к российской культуре относилась очень трепетно. <…> Кроме того, к ней было приклеено это словосочетание «секс-символ эпохи», а секс-символов в Советском Союзе побаивались, — подчеркнул Швыдкой.

Швыдкой отметил, что 1960-е годы были временем особых отношений между СССР и Францией, когда интерес к совместному кинопроизводству был ограничен. На фоне этого актриса выделялась индивидуальной французской красотой. А в 1970-х Бардо стала прообразом Марианны — нового символа Франции, олицетворяя юность, красоту, волю и свободу.

Ранее стало известно, что основанный Бардо Фонд по защите животных продолжит свою работу после смерти актрисы. Организация, считающаяся мировым эталоном в своей сфере, намерена сохранить ее наследие. С момента основания в 1986 году фонд обеспечил заботу о 12 тыс. животных и открыл четыре новых приюта.