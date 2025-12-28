Стало известно, что станет с зоозащитным фондом Бардо после смерти актрисы

Фонд по защите животных, основанный французской актрисой Брижит Бардо, продолжит работу после ее смерти, сохраняя ее наследие, сообщил ТАСС представитель Фонда Брижит Бардо. Там подчеркнули, что организация считается мировым эталоном.

Фонд будет, как никогда ранее, продолжать дело Брижит Бардо. Ее наследие продолжает жить в действиях и борьбе, которые фонд ведет с той же страстью и верностью своим идеалам, — говорится в заявлении.

Как отмечается, с момента основания фонда в 1986 году активисты организации смогли обеспечить заботу и приют для 12 тыс. животных в центре «Ковчег ББ», название которого образовано от инициалов Брижит Бардо. Помимо этого, фонд провел ряд мероприятий в 70 странах и открыл четыре новых приюта для животных.

Ранее стало известно, что Бардо скончалась на 92-м году жизни. Причина смерти знаменитости не уточняется.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи со случившимся, назвав актрису «легендой века». По его словам, наследие звезды продолжит жить в действиях фонда по защите животных.