Новый глава разведки ФРГ связался с Нарышкиным

Новый президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Егер на прошлой неделе провел телефонный разговор с главой российской Службы внешней разведки (СВР) Сергеем Нарышкиным. Это редкий прямой контакт между германскими и российскими ведомствами, — говорится в публикации.

Содержание переговоров, состоявшихся на прошлой неделе, не раскрывается. На запрос журналистов представитель BND отказался от комментариев, сославшись на стандартную практику не обсуждать публично вопросы, связанные с разведывательной деятельностью.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что доволен качеством работы российской разведки. По его словам, сильными также являются МОССАД и ЦРУ. Вместе с тем он уточнил, что лучше не углубляться в оценивание профессионализма других разведок публично.