23 декабря 2025 в 14:53

Новый глава разведки ФРГ связался с Нарышкиным

Новый глава немецкой разведки Егер провел телефонный разговор с Нарышкиным

Мартин Егер Мартин Егер Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Новый президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Егер провел телефонный разговор с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, сообщает WDR Investigativ в соцсети X. В сообщении проекта указано, что это редкий прямой контакт между ведомствами двух стран.

Новый президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Егер на прошлой неделе провел телефонный разговор с главой российской Службы внешней разведки (СВР) Сергеем Нарышкиным. Это редкий прямой контакт между германскими и российскими ведомствами, — говорится в публикации.

Содержание переговоров, состоявшихся на прошлой неделе, не раскрывается. На запрос журналистов представитель BND отказался от комментариев, сославшись на стандартную практику не обсуждать публично вопросы, связанные с разведывательной деятельностью.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что доволен качеством работы российской разведки. По его словам, сильными также являются МОССАД и ЦРУ. Вместе с тем он уточнил, что лучше не углубляться в оценивание профессионализма других разведок публично.

