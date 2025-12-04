Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу India Today заявил, что доволен качеством работы разведки страны. По его словам, сильными также являются МОССАД и ЦРУ. Вместе с тем он уточнил, что лучше не углубляться в оценивание профессионализма других разведок публично.

Вы знаете, мне, наверное, лучше не давать оценку эффективности работы чужих разведок, но качеством работы своей я доволен, — сказал Путин.

Ранее боец спецподразделения «Жнец» с позывным Бульдозер заявил, что российская военная разведка в зоне СВО занимается поиском и ликвидацией диверсионных групп противника. Кроме того, разведка обеспечивает безопасность своих подразделений, пояснил он.

До этого СВР России сообщила, что Армения может планировать отказ от контактов с Москвой в пользу «помощи» Киеву, приобретая более дорогое зерно у Украины. По данным ведомства, при этом Брюсселю якобы предлагали возместить ущерб. В ведомстве расценили подобные планы как «поцелуй Иуды», указав на их символическое предательство многолетних партнерских отношений.

Кроме того, разведка выяснила, что Великобритания планирует наращивать поставки беспилотников Украине за счет средств Европы. По данным ведомства, доходы от противостояния Киева и Москвы фактически спасают от банкротства экономику Соединенного Королевства.