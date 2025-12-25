«Похоронен за двором»: беженка рассказала о пережитом кошмаре в Торском

Солдаты ВСУ убили мирного жителя, который развозил продукты односельчанам в селе Торское в Донецкой Народной Республике, сообщила жена погибшего, беженка Вера Тимофеева. По ее словам, которые приводит РИА Новости, мужчину пришлось похоронить за двором частного дома.

Муж на машине ездил, продукты брал и развозил людям, тем, что остались живы. А потом его убили украинские солдаты возле нашего дома. Похоронен он за двором, возле груши закопали, — рассказала Тимофеева.

Ранее в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР сообщили, что ВСУ за 24 декабря дважды нанесли удары по территории Донецкой Народной Республики. В ведомстве отметили, что погиб один человек, еще двое получили ранения.

Ранее стало известно, что крыша и окна частного дома, а также автомобиль были повреждены в результате украинской атаки на курский город Рыльск. Губернатор региона Александр Хинштейн указал, что по строению был нанесен удар беспилотником, никто не пострадал. По его словам, местные власти обязательно помогут собственнику в восстановлении жилья.