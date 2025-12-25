Власти Германии выступают в роли главных лоббистов «репарационного кредита» для Украины, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев. По его словам, которые приводит РИА Новости, этой инициативой пытаются прикрыть прямое посягательство на российскую собственность.

Правительство ФРГ выступает в роли настойчивого лоббиста на площадке ЕС так называемого репарационного кредита, которым здесь пытаются прикрыть прямое посягательство на суверенную собственность России, — рассказал Нечаев.

Дипломат отметил, что для законного изъятия замороженных российских активов не существует правовых механизмов. Он подчеркнул, что любые не согласованные с Россией операции в их отношении обернутся «самыми негативными последствиями» для Евросоюза, в том числе потерей репутации.

Ранее европейские СМИ писали, что принятое по итогам саммита ЕС в Брюсселе решение о выделении кредита Киеву без изъятия российских активов стало «холодным душем» для канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Лидер Германии не сумел в полной мере оценить настроения собравшихся на саммите европейских лидеров.