Отказавшихся уезжать из районов у границы России вывезли на бронетехнике В Сумской области вывезли отказавшихся от эвакуации жителей

Украинские власти эвакуировали часть жителей Краснопольской общины Сумской области у границы с Россией, сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров в своем Telegram-канале. По его словам, людей вывозили с применением бронированной техники.

Из Краснопольской общины бронированным транспортом эвакуировали часть жителей, которые ранее отказывались от эвакуации, — отметил Григоров.

Глава ОВА уточнил, что всех эвакуированных доставили в транзитный центр. Он добавил, что речь идет о людях, которые самостоятельно подали заявки на выезд из населенных пунктов.

Краснопольская община находится в приграничной зоне Сумской области. Украинские власти неоднократно призывали жителей покинуть территории, расположенные вблизи линии соприкосновения.

Ранее в Святогорске и восьми селах подконтрольной Киеву части ДНР объявили принудительную эвакуацию семей с детьми. Решение принято из-за приближения линии фронта.

Советник главы республики Игорь Кимаковский между тем заявил, что ВС России и власти ДНР начали гуманитарную операцию в Красноармейске (Покровске) и в южной части Димитрова (Мирнограда). По его словам, идет эвакуация мирных граждан — «потихонечку движутся» не только тыловые подразделения и другие службы.