Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 11:36

Отказавшихся уезжать из районов у границы России вывезли на бронетехнике

В Сумской области вывезли отказавшихся от эвакуации жителей

Фото: Francisco Richart/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Украинские власти эвакуировали часть жителей Краснопольской общины Сумской области у границы с Россией, сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров в своем Telegram-канале. По его словам, людей вывозили с применением бронированной техники.

Из Краснопольской общины бронированным транспортом эвакуировали часть жителей, которые ранее отказывались от эвакуации, — отметил Григоров.

Глава ОВА уточнил, что всех эвакуированных доставили в транзитный центр. Он добавил, что речь идет о людях, которые самостоятельно подали заявки на выезд из населенных пунктов.

Краснопольская община находится в приграничной зоне Сумской области. Украинские власти неоднократно призывали жителей покинуть территории, расположенные вблизи линии соприкосновения.

Ранее в Святогорске и восьми селах подконтрольной Киеву части ДНР объявили принудительную эвакуацию семей с детьми. Решение принято из-за приближения линии фронта.

Советник главы республики Игорь Кимаковский между тем заявил, что ВС России и власти ДНР начали гуманитарную операцию в Красноармейске (Покровске) и в южной части Димитрова (Мирнограда). По его словам, идет эвакуация мирных граждан — «потихонечку движутся» не только тыловые подразделения и другие службы.

Сумская область
Украина
эвакуации
мирные жители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что будет с рублем? Курс сегодня, 21 декабря, что с долларом, евро и юанем
ВСУ потеряли танки Abrams и Leopard в ДНР
Какие советские фильмы обязательно показывать современным детям и почему
В Минобороны поделились данными о сбитых за сутки БПЛА ВСУ
Раскрыты потери ВСУ за сутки
Песков раскрыл, что не понравилось Путину на прямой линии
Самый эффектный бортпроводник России развелся с женой
Зажатым в тиски в Димитрове бойцам ВСУ не оставили шансов на выживание
Российские войска стерли в пыль военное предприятие
Ушедшие из России бренды получили неожиданный сигнал
Наступление ВС РФ на Харьков 21 декабря: жуткий голод, ситуация в Купянске
Стало известно, кто может дать российским саночникам путевку на ОИ
Захарова рассказала, кто спасает Рождество в ЕС из-за провала властей
Умер советский художник, чьи работы выставлялись в Мексике и Японии
Выпечка к чаю за 15 минут: редкий рецепт колбасы с кедровыми орешками
«Дурак и скотина»: Тарасова об отстранении фигуриста из России за насилие
Умер народный артист СССР, снявшийся более чем в 30 фильмах
Правительство направит деньги на развитие ЖКХ в трех регионах
Россия обошла США и Францию в «водочной гонке»
Беременных украинок заставили сменить тюремную камеру на штурмовые отряды
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.