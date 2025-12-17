Принудительная эвакуация семей с детьми объявлена в Святогорске и восьми селах подконтрольной Киеву части ДНР, заявила подчиняющаяся украинским властям Святогорская городская военная администрация в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Там отметили, что решение принято из-за приближения линии фронта.

В частности, эвакуация объявляется в селах Богородичное, Татьяновка, Долина, Краснополье, Мазановка, Маяки, Сидорово и Пришиб. Все они относятся к Святогорской общине.

Ранее советник главы республики Игорь Кимаковский заявил, что ВС России и власти ДНР начали гуманитарную операцию в Красноармейске (Покровске) и в южной части Димитрова (Мирнограда). По его словам, идет эвакуация мирных граждан, «потихонечку движутся» не только тыловые подразделения и другие службы. При этом из Димитрова пока тяжело вывозить людей.

До этого Кимаковский рассказал, что попытка украинских спецподразделений провести операцию в районе Красноармейска завершилась полным провалом всего за 20 минут. По его словам, группа даже не смогла приблизиться к городской черте, будучи быстро обнаруженной и уничтоженной. Украинская сторона потеряла в ходе операции не менее 20 военнослужащих.