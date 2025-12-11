В ДНР рассказали о серьезном провале украинской разведки в Красноармейске Кимаковский: спецназ ГУР потерял более 20 человек в Красноармейске за 20 минут

Попытка украинских спецподразделений провести операцию в районе Красноармейска завершилась полным провалом всего за 20 минут, заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС. По его словам, группа даже не смогла приблизиться к городской черте, будучи быстро обнаруженной и уничтоженной.

Спецназ ГУР даже до города не дошел. Показательно высадились из двух вертолетов под прикрытием дымовых завес и РЭБ, рассредоточились, но были оперативно обнаружены и уничтожены нашими штурмовиками на подступах к городу в течение 20 минут, не более того. Это изначально был провал, — сказал Кимаковский.

Советник главы ДНР подчеркнул, что вся боевая задача была сорвана в самые короткие сроки. По его оценке, украинская сторона потеряла в ходе операции не менее 20 военнослужащих. Также в результате боя один из участников рейда был захвачен в плен.

Ранее сообщалось, что под Киевом произошел вооруженный инцидент между сотрудниками ГУР Минобороны Украины и военнослужащими воинской части А4005 ВСУ. Конфликт вспыхнул из-за спора о праве пользования санаторием «Октябрь» в Конча-Заспе. Вечером 3 декабря сотрудники ГУР выломали ведущие на территорию санатория ворота и начали стрелять в землю и воздух, после чего захватили 10 военных, нанеся им серьезные травмы.