Мировое финансовое издание получило худший результат в истории прогнозов FT назвала итоги своих предсказаний на 2025 год самыми неудачными за всю историю

Британская газета Financial Times опубликовала ежегодные прогнозы на 2026 год, признав низкую точность своих предсказаний за прошлый период. В 2025 году не сбылись семь из 20 ее прогнозов, что стало худшим результатом за всю историю рубрики.

Среди неоправдавшихся ожиданий FT называет заключение мирной сделки по Украине, рост стоимости биткоина выше $200 тыс. и недостижение электромобилями доли в 25% мировых продаж. Еще четыре ошибочных прогноза не уточняются.

В новых прогнозах на 2026 год колумнист FT Бен Холл предполагает, что Владимир Зеленский не пойдет на отказ от Донбасса в рамках возможного мирного соглашения, так как такой шаг будет для него слишком рискованным. Другие ожидания включают стабильность среднего уровня пошлин в США при Дональде Трампе, схлопывание «пузыря» вокруг искусственного интеллекта и продолжение цикла снижения ставок центробанков.

Также среди прогнозов упоминается возможное появление домашних гуманоидных роботов у состоятельных потребителей. Кроме того, допускается развитие квантовых компьютеров, хотя это, по мнению авторов, вероятнее, произойдет позднее 2026 года.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сделал прогноз об урегулировании конфликта на Украине. По его мнению, мир может быть достигнут в ближайшее время. Он подчеркнул, что речь идет о неделях, а не о месяцах или годах.