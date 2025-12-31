Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 14:57

Мировое финансовое издание получило худший результат в истории прогнозов

FT назвала итоги своих предсказаний на 2025 год самыми неудачными за всю историю

Фото: imago stock&people/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Британская газета Financial Times опубликовала ежегодные прогнозы на 2026 год, признав низкую точность своих предсказаний за прошлый период. В 2025 году не сбылись семь из 20 ее прогнозов, что стало худшим результатом за всю историю рубрики.

Среди неоправдавшихся ожиданий FT называет заключение мирной сделки по Украине, рост стоимости биткоина выше $200 тыс. и недостижение электромобилями доли в 25% мировых продаж. Еще четыре ошибочных прогноза не уточняются.

В новых прогнозах на 2026 год колумнист FT Бен Холл предполагает, что Владимир Зеленский не пойдет на отказ от Донбасса в рамках возможного мирного соглашения, так как такой шаг будет для него слишком рискованным. Другие ожидания включают стабильность среднего уровня пошлин в США при Дональде Трампе, схлопывание «пузыря» вокруг искусственного интеллекта и продолжение цикла снижения ставок центробанков.

Также среди прогнозов упоминается возможное появление домашних гуманоидных роботов у состоятельных потребителей. Кроме того, допускается развитие квантовых компьютеров, хотя это, по мнению авторов, вероятнее, произойдет позднее 2026 года.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сделал прогноз об урегулировании конфликта на Украине. По его мнению, мир может быть достигнут в ближайшее время. Он подчеркнул, что речь идет о неделях, а не о месяцах или годах.

Европа
Великобритания
СМИ
прогнозы
провалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новогоднее обращение Путина чуть не побило рекорд по краткости
Объявлен год проведения микропереписи в России
Курск, Аляска, парад Победы: 10 важнейших событий 2025-го по версии NEWS.ru
Ребенок, убийство родных, гонорары у Малахова: как живет Прохор Шаляпин
Из-за стола или с дивана — в зал: как безопасно вернуться к тренировкам
Медведев в новогоднем поздравлении заговорил о близости победы
Снегопад парализовал Сочи
В эфире «радиостанции Судного дня» снова заиграла необычная музыка
«Миллионы людей с вами»: Путин обратился к бойцам СВО
В новогоднем обращении Путин обозначил курс России на будущее
Лукашенко рассказал, что предупреждал Путина об опасности покушения
Навес частного дома не выдержал натиска стихии и убил человека
Полковник раскрыл, чем может обернуться нежелание Зеленского идти на мир
Астрологи раскрыли самые удачные и опасные дни 2026 года для Весов
На Камчатке увидели новогоднее обращение Путина
Астрологи рассказали, кто окажется на коне в 2026 году
Моросящий снегопад и тепло до 0? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Стало известно, что Долина пожелала россиянам в 2026 году
Кеосаян, Талызина, бывшие жены Ефремова: кто из звезд умер в 2025-м
«Очухалась уже в снегу»: пассажирка обвинила таксиста в избиении
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.