В Британии раскрыли, что грозит брату Карла III из-за Эпштейна Политик Смит: экс-принца Эндрю могут лишить права на трон из-за Эпштейна

Брата короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора могут исключить из линии наследования престола из-за его связей с финансистом Джеффри Эпштейном, заявил РИА Новости лидер антимонархической организации Грэм Смит. На данный момент экс-принц занимает восьмое место в очереди на трон, несмотря на арест и лишение всех титулов.

Смит выразил мнение, что этот вопрос не имеет большого практического значения, поскольку для приближения к престолу Эндрю нужно, чтобы из очереди выбыли сразу семь человек. Однако он допустил, что исключение все же может произойти, поскольку королевская семья находится в проигрышном положении.

На протяжении многих лет они лишали его всех привилегий и титулов, и на этом у них заканчиваются опции. Это последнее, что они могут отнять, — сказал Смит.

В британском законодательстве действует особый порядок изменения линии престолонаследия. В брифинге парламента от 4 февраля отмечалось, что лишение титулов автоматически не влечет за собой исключения из очереди наследников. Для этого должен быть принят отдельный закон, применимый только к конкретному лицу.

Ранее стало известно, что Эндрю вышел на свободу после 12 часов задержания на фоне расследования его контактов с Эпштейном. Обвинения ему пока не предъявлены.