Стало известно о тщательной подготовке полиции к задержанию брата Карла III

Полицейские готовили план задержания экс-принца Эндрю несколько дней, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники. При этом королевская семья не знала об этой операции.

Высокопоставленные офицеры полиции <…> методично планировали эту операцию в течение нескольких дней, — говорится в сообщении.

Как отметило издание, в операции были задействованы 20 офицеров полиции. Для ее проведения сотруднику полиции, который ответственен за расследование, нужно было получить заявку на получение ордера на обыск. Планирование задержания началось только после выдачи полиции разрешения.

Ранее стало известно, что экс-принц Эндрю вышел на свободу после 12 часов задержания на фоне расследования его контактов с финансистом Джеффри Эпштейном. Обвинения ему не предъявлены. В полиции подтвердили задержание мужчины старше 60 лет из Норфолка по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, его имя не назвали. В свою очередь пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что Карл III будет сотрудничать с полицией при расследовании дела его брата Эндрю.