Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 15:07

Карл III отреагировал на задержание своего брата Эндрю

Карл III будет сотрудничать с полицией при расследовании дела его брата Эндрю

Карл III Карл III Фото: i-Images/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Британский король Карл III будет сотрудничать с полицией при расследовании дела его брата Эндрю, сообщила пресс-служба Букингемского дворца. Монарх выразил озабоченность этой новостью и отметил, что ожидает справедливый и основательный процесс по данному вопросу.

Как я говорил ранее, они (правоохранители. — NEWS.ru) могут рассчитывать на мою полную и чистосердечную помощь и сотрудничество, — сказал король.

Ранее телерадиокомпания BBC сообщила, что Эндрю Маунтбаттен-Виндзора задержали в Великобритании. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями на фоне расследования его контактов с американским финансистом Джеффри Эпштейном. К дому бывшего принца в Сандрингеме прибыло несколько полицейских машин.

До этого стало известно, что Эндрю до сих пор не вернул британской королевской семье 12 млн фунтов стерлингов (около 1,3 млрд рублей), которые занял на урегулирование скандального иска. По информации газеты The Sun, деньги родственники одолжили ему в феврале 2022 года, чтобы помочь замять дело о сексуальном насилии над несовершеннолетней.

Великобритания
Карл III
Принц Эндрю
задержания
расследования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Арзамаса предстанет перед судом за хранение оружия и патронов
Сильнейшие пробки сковали Москву из-за циклона «Валли»
Королевская семья Британии: новости, задержание Эндрю, извинения Карла III
Россиянок предупредили о новой форме мужского коварства
Мягкость как терапия: почему прикосновения снижают тревожность
Названо количество спасенных из-под завалов сотрудников завода Evolute
Врач развеял популярный миф о тромбозе
На Украине набирает обороты скандал с гуманитарной помощью из Германии
Захарова осадила Рубио за хвастовство об «особой» роли США в переговорах
В деле об угрозах убийством Долиной произошел неожиданный поворот
Россияне рассказали, почему начали снова посещать рынки
Четыре летчика ВСУ не пережили последний полет на Ми-24
Стоцкая, слова о Киркорове, театр: как живет актер Алексей Секирин
В Венгрии нашли временную замену «Дружбе» для поставок российской нефти
Дмитриев ответил на сообщения о «величайшей сделке» с США
«Грязная борьба»: политолог о задержании экс-принца Эндрю по делу Эпштейна
Раскрыт масштаб сошедшей на поселок Архыз огромной лавины
Женщине-курьеру могут ужесточить наказание в рамках дела Долиной
Россиянам посоветовали, как составить хорошее резюме
Экс-депутат Госдумы с подельниками лишился активов на 20 млрд рублей
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.