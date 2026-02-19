Карл III отреагировал на задержание своего брата Эндрю Карл III будет сотрудничать с полицией при расследовании дела его брата Эндрю

Британский король Карл III будет сотрудничать с полицией при расследовании дела его брата Эндрю, сообщила пресс-служба Букингемского дворца. Монарх выразил озабоченность этой новостью и отметил, что ожидает справедливый и основательный процесс по данному вопросу.

Как я говорил ранее, они (правоохранители. — NEWS.ru) могут рассчитывать на мою полную и чистосердечную помощь и сотрудничество, — сказал король.

Ранее телерадиокомпания BBC сообщила, что Эндрю Маунтбаттен-Виндзора задержали в Великобритании. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями на фоне расследования его контактов с американским финансистом Джеффри Эпштейном. К дому бывшего принца в Сандрингеме прибыло несколько полицейских машин.

До этого стало известно, что Эндрю до сих пор не вернул британской королевской семье 12 млн фунтов стерлингов (около 1,3 млрд рублей), которые занял на урегулирование скандального иска. По информации газеты The Sun, деньги родственники одолжили ему в феврале 2022 года, чтобы помочь замять дело о сексуальном насилии над несовершеннолетней.